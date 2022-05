Kunhalmi Ágnes a közelgő pedagógusnappal kapcsolatban arról beszélt napirend előtt, hogy a tanárok erkölcsi és anyagi megbecsülése nem elegendő. Az MSZP képviselője szerint egyre nagyobb a pedagógushiány, egyre kevesebben jelentkeznek pedagógusképzésre. – Ezen nem a rendteremtés és a fegyelmezés, hanem csak a béremelés tud segíteni – hangoztatta. Kunhalmi ezért átlagosan ötvenszázalékos béremelést, a június 5-i pedagógusnapon pedig fejenként százezer forintos Erzsébet-utalványt követelt valamennyi pedagógusnak.

– Amikor ilyen lelkesen beszélnek a pedagógusok mellett, az embernek mindig eszébe jut, hogy mit tettek önök – kezdte válaszát Rétvári Bence. Az államtitkár hangsúlyozta: minden nap elismerés illeti a pedagógusokat, de ez a hozzáállás a baloldali kormányokról nem mondható el. Emlékeztetett: a válság idején a baloldal az IMF tanácsára elvett egy havi bért a pedagógusuktól, iskolákat zárt be, tizenötezer pedagógust elbocsátott és tandíjat vezetett be a pedagógusképzésre. – Tették mindezt csupán a saját politikai túlélésükért – mondta. Az államtitkár hangsúlyozta: a mostani kormány még a világszerte súlyos gazdasági visszaesést okozó járvány alatt is kétszer tíz százalékos béremelést hajtott végre és a háborús krízis ellenére jövőre ugyancsak tízszázalékos béremelést tervez.– Amit ez a kormány meg tud tenni a pedagógusokért, azt meg is teszi – zárta szavait Rétvári Bence.