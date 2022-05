Az alaptörvény módosításáról tárgyal a T. Ház

A május 2-i alakuló ülés után a most induló héten folytatja a munkáját az Országgyűlés. Az új parlament múlt hétfői, főképp ceremoniális jellegű ülése után ezen a héten már a szokásos rend szerint fog dolgozni a Tisztelt Ház. A ma délután 13 órakor kezdődő ülésen már újra szerepet kapnak a napirend előtti felszólalások, ami rendszerint az éles politikai viták terepe a kormánypárti, valamint az ellenzéki frakciók között. Továbbá hétfőn döntés születhet egyes parlamenti bizottságok tisztségviselőiről, illetve tagjairól is, akikről nem szavazott az alakuló ülésen az Országgyűlés. Az egyik ilyen a népjóléti bizottság elnöki pozíciója. Ezután a keddi ülésnapon a napirend előtti felszólalásokat követően már a törvényalkotás kap főszerepet. A javaslatok közül a legfontosabb az alaptörvény tizedik módosítása, amit Varga Judit igaz­ságügyi miniszter a múlt héten nyújtott be az Országgyűlésnek.