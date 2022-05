Elhagyta a Momentumot az egykori alelnök

„De mindjárt szögezzük le azt is, hogy a pártelnök ebbéli védhetetlen magatartása az elnökséget sem menti fel a testületi felelősség alól”

– tette hozzá. Körömi Attila 2020-ban lett a Momentum országos elnökségének tagja, de 2021 decemberében már tagságának felfüggesztéséről lehetett olvasni. Az akkori híradások szerint az ok az volt, hogy a baloldali előválasztáson nem a párt jelöltjét, Nemes Balázst, hanem az ellene induló Mellár Tamást támogatta. Pályafutásának momentumos epizódja előtt Körömi volt a Fidesz tagja, de jobbikosként is politizált egy ideig.

Érdekes módon Nemes Balázs szintén a Jobbik háza tájáról érkezett a Momentumba.

Mint ismert, Nemesről néhány évvel ezelőtt az Origó nyilvánosságra hozott egy 2010-ben készült hangfelvételt, amelyen a politikus antiszemita, homofób, valamint cigányellenes kijelentéseket tesz, ezenfelül a Jobbik iránti szimpátiáját is hangoztatja. Az olimpiaellenességgel a köztudatba berobbanó párt vonzhatja a kalandor típusú politikusokat, hiszen a szintén a Fideszt megjárt, az LMP-ből viharos körülmények között távozó Hadházy Ákos is ott kötött ki. Ám a botránypolitikus hiába nyerte meg az előválasztást, majd az országgyűlési választást is Budapest zuglói körzetében a Momentum színeiben. Hadházy ugyanis cserben hagyta a pártot azzal, hogy nem lesz a Fekete-Győr András által vezetett parlamenti frakció tagja.

Nemes Balázs körül egyébként Pécsett egyre forróbb a levegő. Topán László, a Momentum önkormányzati képviselője az országgyűlési választás utáni első közgyűlésen bejelentette, kilép a párt frakciójából, a képviselőcsoport pedig ezzel meg is szűnt. Helyi sajtóértesülések szerint Topán döntése nem független a Körömi által nyilvánosság elé tárt csalási ügytől.

Nem kívánok sem ambiciózus egyének, sem immunhiányos szervezetek foglya, hasznos hülyéje vagy épp tettestársa lenni

– indokolta kilépését az önkormányzati képviselő Facebook-bejegyzésében. Az egyik ilyen ambiciózus egyén sokak szerint Nemes Balázs lehet. A csalási ügy kirobbanása után a Pécs Aktuál helyi portál azonnal megkereste a Momentum pécsi elnökét, aki azóta sem reagált a lapnak Körömi vádjaira. Mindeközben annak ellenére, hogy a párt pécsi önkormányzati képviselőit a baloldali polgármesterrel szembeni lázongásaik miatt eltávolítottak bizottsági helyükről, Nemes Balázs továbbra is az önkormányzat innovációs biztosa lehet, ami havi félmillió forintjába kerül a városnak. Egyes értesülések szerint Péterffy Attila polgármester ezzel hálálja meg Nemesnek, hogy igyekszik kordában tartani lázongó párttársait.