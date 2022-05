Erőt meríthet az idei június 4-i programokból a magyarság

Az idei esztendő különlegessége, hogy a magyarság legnagyobb szakrális ünnepe, a csíksomlyói pünkösdi búcsú éppen június 4-re, a nemzeti összetartozás napjára esik. Tekintettel erre a különleges egybeesésre, Csíksomlyó és általában Erdély idén kiemelt helyszíne lesz a nemzeti összetartozás napi rendezvényeknek, ahová több százezer embert várnak

– erről beszélt hétfőn délelőtt sajtótájékoztatón a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára. Potápi Árpád János elmondta azt is, hogy az idei esztendő másik különlegessége: az év elején a Magyarság Házával karöltve meghirdették a Tamási Áron 125 Emlékévet. Így az idei június 4-i események szorosan kapcsolódnak majd a nagy íróhoz, Tamási Áronhoz, illetve a Tamási Áron 125 Emlékévhez is – Ennek egyik legszebb példája: június 3-án, pénteken kora reggel Budapestről, a Keleti pályaudvarról útnak indul a Székely Gyors és a Csíksomlyó Expressz, vagyis az Össznemzeti Zarándokvonat a csíksomlyói búcsúba, amelyet idén a Tamás Áron-mozdony húz majd, csatlakozva a Tamási Áron 125 Emlékévhez – fejtette ki a nemzetpolitikáért felelős államtitkár.

Potápi Árpád János kitért arra is, hogy a nemzetpolitikai államtitkárság támogatásával ötödik alkalommal szervezik meg idén a pünkösdi lovas zarándoklatot. Mint fogalmazott, ezt a programot rendszerint a csíksomlyói pünkösdi búcsút megelőző napokon tartják, a népviseletbe öltözött lovas zarándokok idén június 2-án, csütörtökön indulnak Erdély különböző pontjairól, és a csíksomlyói búcsúba érkeznek meg.

Az idei lovas zarándoklaton 205-en vesznek részt Kovászna, Hargita és Maros megyékből, valamint hárman Mariazellből is csatlakoznak a programhoz. Az eseményen az előző évekhez hasonlóan idén is részt vesz Potápi Árpád János államtitkár. A lovas zarándoklat célja a hagyományok ápolása, erősítése, és emellett az összmagyarság imaüzeneteit is eljuttatják Csíksomlyóra. A világ minden tájáról, a Kárpát-medencéből és a diaszpórából is érkeznek imaüzenetek mindazoktól, akik személyesen nem lehetnek jelen a csíksomlyói búcsún. Idén a háború miatt kiemelt jelentőségű a békéért szóló imák eljuttatása, amelyeket majd a Csíksomlyón, a Nyeregben, az oltár előtt helyeznek el. A politikus megjegyezte azt is, hogy szinte nem lesz olyan kisebb-nagyobb település. Ahol ne lenne valamilyen program június 4-e alkalmából.

Csibi Krisztina, a Magyarság Háza igazgatója a sajtótájékoztatón arról számolt be, hogy egyhetes kulturális programsorozat indul Magyarországon és Erdélyben a nemzeti összetartozás napja alkalmából. Így a programok érintik Budapest mellett Csíksomlyót, Farkaslakát, Gyergyóremetét, Gyimesfelsőlokot, Madéfalvát és Székelyudvarhelyet.

A programsorozat hétfő délután indul Budapesten a Pünkösdi beszélgetéssel, június 4-én pedig a Nemzeti Táncszínház ad majd otthont az egész napos programoknak. Aznap estére a Magyarság Háza egy különleges, zenés-táncos produkcióval készül, ekkor egy erre az alkalomra készült Hetedhét című zeneművet mutatnak be. Ebben a Kárpát-medence hét országából működnek közre zenészek.

Borítókép: Csibi Krisztina és Potápi Árpád János (Fotó: Bach Máté)