Jól bírják a nehézségeket a hazai töltőállomások

A rezsivédelmi és a honvédelmi alap is jelentősen növekedhet

A brithez hasonló intézkedést vezetett be a magyar kormány is. Nagy Márton gazdaságfejlesztésért felelős miniszter a héten ismertette: nyolc területen azokat a szektorokat, illetve vállalatokat sújtják különadóval, amelyek a koronavírus, a magas infláció és a háborús helyzet miatt a közelmúltban – és akár most is – extraprofitra tettek és tesznek szert. A pénz a rezsivédelmi, valamint a honvédelmi alapba kerül majd.

A két alap idén összesen 900 milliárd forint. Ebből a rezsivédelmi körülbelül 700, a honvédelmi pedig 200 milliárd. Jövőre természetesen mindkét alap növekedhet, hiszen van gazdasági növekedés, van infláció, tehát a bevételek növekednek

– fejtette ki.

A kormány az üzemanyagárstop kapcsán is szigorítást vezetett be – erről Gulyás Gergely beszélt a Kormányinfón.

Péntektől csak a magyar rendszámú autók tankolhatnak 480 forint/literes áron a hazai kutaknál, aminek az a célja, hogy megakadályozzák a benzinturizmust.

A töltőállomások bejáratánál a hatósági ár látható, a töltőfejek fölött a kijelzőn viszont az üzemanyagárstop nélkül fizetendő összeg jelenik meg. Az M1 stábja által meglátogatott kútnál a 95-ös benzin literenként 717 forint a külföldieknek, a magyar autósoknak pedig 480 forint. A kedvezményhez a kutaknál be kell mutatni a forgalmi engedélyt.

Borítókép: Benzinkút Budapesten (Fotó: MTVA/Bizományosi: Róka László)