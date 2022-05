A tájékoztatás szerint a kormányablakok 8 és 14 óra között már ezen a hétvégén is fogadják az ügyfeleket. A rendhagyó nyitvatartás alól pünkösd vasárnap és pünkösd hétfő jelent kivételt. Kiderült az is, hogy hétvégente Budapesten és Pest megyében valamennyi kormányablak, vidéken viszont csak a kijelölt egységek tartanak nyitva. Mint elhangzott, előzetes időpontfoglalásra nincs szükség; akkor is érdemes felkeresni a kormányablakot – akár hétköznap, akár hétvégén –, ha a foglalható időpontok már beteltek.

Borítókép: Ügyfél a kőbányai kormányablakban május 28-án. (Fotó: MTI/Kovács Tamás)