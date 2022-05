Mesterházy Attila: „Színtelen, szagtalan, jellegtelen az MSZP, és néha nevetségesek is vagyunk”

Ezzel például Kunhalmi Ágnes legutóbbi parlamenti felszólalására utalt, amikor a három évvel ezelőtt megszűnt Erzsébet-utalványokat szerette volna eljuttatni a pedagógusoknak. Ujhelyi István pártújítási tervével kapcsolatban azt mondta: az MSZP nevét, brandjét megváltoztatni most hiba lenne, mert még a maradék támogatót is elveszítik.

A politikus szerint ma már a DK a törpék között a legnagyobb, Gyurcsány pártépítése pedig valahol igazolta a taktikai lépéseit.

Mesterházy a 2011-es „pártszakadásról” szólva azt mondta, hogy Gyurcsány Ferenc is és ő maga is sokat őszült abban az időszakban. A beszélgetés során az is kiderült, hogy Gyurcsány az elmúlt fél évben többször kérdezte meg a véleményét a politikai helyzetről, mint a saját pártja.

Mesterházy szerint a választási vereség oka, hogy nem úgy néztek ki, mint akik együtt tudnak működni.

Természetes, ha vannak politikai viták, de ezeket nem tudtuk házon belül tartani. Nagyon látszódtak ezek a konfliktusok, voltak olyan viták, amelyek a látszatot is oda hajlították, hogy ez a koalíció nem tudna kormányozni

– fogalmazott a politikus.

Márki-Zay Péterről szólva azt mondta, hogy nem tisztességes, amit a legközvetlenebb szövetségesei tesznek vele, mint fogalmazott:

Én is átéltem ezt, megértem Márki-Zay helyzetét.

Mesterházy szerint mindenki arról beszél, milyen jó ez az együttműködés, majd számos lépés más irányt mutat, például a legutóbbi fővárosi közgyűlés is, amin egymásnak esett a Momentum és a DK.

Az ellenzéknek nem egymás csesztetésével kellene foglalkoznia, ez unalmas, hiszen erre is nemet mondtak, amikor nem szavaztak ránk a választók.

Borítókép: Mesterházy Attila (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)