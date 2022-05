Momentumos pártpolitikai döntés a Bárczy István-díj jelöltjéről

Békefi a Kempelen Farkas Gimnázium igazgatója, aki 2014-ben „az ország legjobb gimnáziumainak igazgatóival” nyílt levélben támadta a pedagógus-életpályamodell bevezetését, majd 2020 januárjában azért emelt szót, hogy a kormány halassza el az új Nemzeti alaptanterv (NAT) bevezetését. Emellett jó kapcsolatot ápol a kerület momentumos országgyűlési képviselőjével, Tóth Endrével, aki magát oktatási szakpolitikusnak nevezi, bár semmilyen szakirányú végzettsége sincs. Folyamatosan támadja viszont a kormány oktatáspolitikáját, ugyanakkor egy budafoki tanárnő szakmai kérdéseire nem volt hajlandó válaszolni. A Békefi által igazgatott iskola facebookos borítóképén Tóth több helyi baloldali politikussal szerepelt, akik között ott volt Havasi is, aki mentősként tölti be a főváros egészségügyi tanácsnoki pozícióját. Emellett a korábbi városvezetés korrupciós ügyeit vizsgáló bizottság elnökeként is dolgozik, bár eredményt még nem sikerült felmutatnia.

A történet jól érzékelteti a Momentum gátlástalan világszemléletét. Habozás nélkül hozzák meg döntéseiket olyan kérdésekben, amihez nem értenek, és természetesen át is erőltetik azokat, ha saját magukat vagy kegyeltjeiket ezzel előnybe tudják hozni. A történet egyetlen pozitívuma, hogy volt olyan józan baloldali képviselő a fővárosi közgyűlésben, aki javaslatot tett mindkét felterjesztett díjazására. Arra a kérdésre, hogy mi lett a javaslat sorsa, majd pedagógusnapon, a díjak kiosztásánál derül fény.