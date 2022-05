Novák Katalin: Azért fogok dolgozni, hogy többen, jobban, szebben éljünk Magyarországon

– A magyarok köztársasági elnökeként először szólítom meg önöket. Köszönöm a megválasztásommal kifejezett bizalmat. Ebből a bizalomból elsősorban felelősség fakad. Felelősség azok iránt, akik támogatnak, hogy ne okozzak nekik csalódást. De felelősség azok iránt is, akik ma még bizalmatlanok és elutasítók – fogalmazott Novák Katalin köztársasági elnök a szombati beiktató ceremónián, a Kossuth téren.

A nemrégiben megválasztott államfő elmondta, a feladatunk, hogy a XX. századhoz képest a XXI. században jobb, szebb, békésebb, gazdagabb, és biztonságosabb életet teremtsünk.

– Bár ma süt a nap, és nekünk magyaroknak sok okunk van az ünnepségre, a büszkeségre és az ünneplésre, egy sötét felleg árnyékot vet az életünkre, a háború – mondta. Hozzátette, ez nem egy videójáték, most Ukrajnában valódi a sebesült katonák és civilek vére, valódi a családok szétszakítottsága, a fegyverek ropogása, valódi a megrendülés, valódi a félelem.

– Ukrajna megtámadása egyszerre követelt azonnali és jól átgondolt, hosszú távon érvényes válaszokat. Mint kifejtette, az első menekültek megérkezésével, február 25-én mérlegelés nélkül, ösztönösen siettünk a segítségükre. Azóta 700 ezer menekült lépett át a biztonságot jelentő magyar földre. Tanulási lehetőséget kínálunk, fedelet, ételt, és munkát adunk a családoknak, ellátjuk a sebesülteket.

Magyarország emberségből jelesre vizsgázott, köszönet érte mindannyiuknak!

– tette hozzá.

Novák Katalin tíz pontban foglalta össze, hogy melyek a magyar nemzet főbb álláspontjai. Ezek között szerepelt, hogy elítéljük a putyini agressziót, a szovjet rendszer visszaállítására örökre nemet mondunk, ahogy a háborúra is. Az orosz–ukrán háború nem a mi háborúnk, de ellenünk is vívják, ezért követeljük a háborús bűnök kivizsgálását és büntetését. Elmondta, nem vagyunk semlegesek, mi az ártatlan áldozatok és az igazság oldalán állunk. Novák Katalin azt is felsorolta, hogy többszörösen megharcolt szuverenitásunkról semmilyen körülmények között nem mondunk le, de támogatjuk Ukrajna csatlakozását az európai országok közösségéhez. Nem akadályozzuk szövetségeseink áldozathozatalát, de csak ha mindez nem a magyarok kárára történik. A béketárgyalások folytatását támogatjuk, az Ukrajnában élő magyarok jogainak biztosításához ahogy eddig is, úgy továbbra is ragaszkodunk.

– Magyarország az április 3-i választásokon egyértelmű és elvitathatatlan döntést hozott arról, hogy a 12 éve kormányzó politikai közösségre bízza országunk irányítását a következő négy évben is. Megalakult az új Országgyűlés, a Ház elnökének és minden képviselőnek gratulálok, és arra hívom fel őket, hogy becsüljék meg a nekik adott bizalmat. Tiszteljék a demokratikus törvényhozás fennálló alkotmányos kereteit, és törekedjenek a nemzetünk javát szolgáló döntések meghozatalára – folytatta az államfő.

Leszögezte, hogy a nemzet egysége nem a parlamenti patkóban kezdődik, „de ha mindnyájan elfogadjuk, hogy a hatalom a népé, akkor kötelesek vagyunk elfogadni az emberek demokratikus döntéseinek következményeit is”.

– A kultúra nem csak Kodály kórusművei, a gyimesi táncok, Munkácsy Ásító inasa, Csoóri versei. Kultúra az is, ahogy kinézünk, ahogy viselkedünk, ahogy tiszteljük hagyományainkat, és ahogy egymáshoz szólunk. Kötelezőnek érzem, hogy ebben követendő példa lehessek – mondta.

A korábbi családokért felelős tárca nélküli miniszter kitért rá: „nemzetem és hazám iránti elkötelezettségem nem változik. Feladatom megtalálni azt a mélységet és magasságot, ahol a magyaroknak magától értetődő összetartozása van. Az életnek azokat a dolgait keresem és mutatom majd meg, amelyek túl vannak a pártpolitika természetes szembenállásán. Kötelességemnek érzem megérteni a különböző álláspontokat alakító érveket, és segíteni elfogadtatni a többség döntését a véleményükkel alulmaradókkal is”.

Novák Katalin leszögezte:

a szuverenitás bölcsője a család. A nemzet egysége is a családban kezdődik.

– Közös a történetünk. Ismerjük egymást. Összetartozunk. Képesnek kell lennünk megtapasztalni, megérteni, sőt gazdagítani, ami közös – jelentette ki.

– Köztársasági elnökként abban fogom erősíteni a magyarokat, ami személyes meggyőződésemből fakad. A kereszténységen nyugvó értékrendben, az élet továbbadásának, a gyermekek szeretetben való nevelésének bátorításában, a megfogant emberi élet és a család védelmében. Egymás tiszteletében, a gyengék bátorításában – mondta.

– Támogatjuk a nagycsaládosokat, a főállásúakat, dolgozunk azon, hogy a felelős gyermekvállalásnak ne legyen akadálya – sorolta a számára prioritásként kezelt területeket Novák Katalin. Mint mondta, rá szeretné irányítani a figyelmet a tehetséges fiatalokra, segíteni készül a rossz körülmények között élőknek.

Borítókép: Novák Katalin köztársasági elnök beiktatása (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)