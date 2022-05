Új kiállítással bővül a Városliget ikonikus intézménye + fotók

Május 18-án nyílik meg a Magyar Zene Háza új kiállítása, a Kreatív Hangtér, ahol zenei előképzettségtől függetlenül bárki megtapasztalhatja, hogyan jönnek létre a hangok, és mitől lesz egy egyszerű hangsorból zene

– jelentette be a kiállítás megnyitóján Batta András. Az ügyvezető igazgató tájékoztatása szerint a Csodák Palotájához hasonlítható zenei játékteremben nyolc nagyszabású, egyedi tervezésű hangszerrel egyebek mellett a zene elemeit, a hangok magasságát, színét, ritmusát figyelhetjük meg.

Fotó: Havran Zoltán

A szabad játékot lehetővé tevő térben bárki kipróbálhatja magát az Orchestrion virtuóz robotzenekar karmestereként, rögzítheti első hangfelvételét a Kreatív Hangstúdióban, létrehozhat négyszólamú ritmuskompozíciókat a Ritmushajtányon, vagy megcsodálhatja, ahogy egy százéves elektrofon hangszer, a Chladni-Theremin hangjai szebbnél szebb geometriai mintázatokat rajzolnak

– részletezte Batta András.

Az ügyvezető igazgatóhoz hasonlóan a Liget Budapest Projekt miniszteri biztosa is a Magyar Zene Háza új attrakcióját méltatta, valamint az intézmény sikereiről is beszélt. Baán László kiemelte: a Városliget ikonikus intézménye a január végi nyitás óta már több mint 250 ezer látogatót fogadott, a Hangdimenziók – zenei utazások térben és időben című állandó kiállításra már több mint 35 ezren váltottak jegyet, míg az Európában is egyedülálló Hangdómot is több mint 30 ezer néző tekintette meg.

Fotó: Havran Zoltán

A Liget-projekt most bontakozik ki, most érett be az első igazán jelentős gyümölcse, hiszen az igazi kérdés az volt, hogy az emberek hogyan fogják fogadni az új épületeket. A visszajelzések szerint azonban érdemes volt vállalni a vitákat, érdemes volt küzdeni a gyakran hamis állítások ellen. A végeredmény ugyanis mindent eldönt, ezek a fejlesztések pedig egyértelműen a Városliget fénykorát idézik meg

– fogalmazott a miniszteri biztos.

Fotó: Havran Zoltán