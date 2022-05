Újra Jakab Péter a Jobbik elnöke

A Jobbik XXIV. tisztújító kongresszusán nagy többséggel újraválasztották Jakab Pétert a Jobbik elnökévé – olvasható a párt által kiadott közleményben. Mint írták, az elnöki tisztségért a párt eddigi vezetője mellett a Jobbik volt országgyűlési képviselője, Stummer János indult, aki a szavazatok 27,8 százalékát szerezte meg.

Jakab Pétert a küldöttek 71,4 százalékával választották újra a Jobbik elnökévé.

Emellett közölték, hogy a kongresszuson 245 küldött élt szavazati jogával, közülük 243-an adtak le érvényes szavazatot, két szavazat pedig érvénytelenül került az urnákba.

Ahogy azt a héten a lapunk is megírta – a Bors információi szerint – néhány hónapja a párt alelnökének, Szilágyi György élettársát meg akarták erőszakolni az egyik pártrendezvényen, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Az épületben, ahol mindez történt, jelen volt Jakab Péter pártelnök és „mamuszos” kabinetfőnöke Molnár Enikő is. A legújabb információk szerint a Jobbik politikusai közül többen is botrányosan lerészegedtek a bűncselekmény napján.

Emellett a múlt héten lapunknak egy Jobbikhoz köthető informátorunk szerint Stummer János és holdudvara néhány héttel ezelőtt felmérte, van-e igény a párton belül Jakab Péter leváltására. Miután az előző parlamenti ciklusban az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának elnökeként tevékenykedő politikus arra jutott, hogy van igény a trónfosztásra, bejelentkezett a párt elnöki pozíciójára.

Informátorunk szerint Jakab Péter az országgyűlési választások előtt annyira tartott a vereségtől, illetve az azt esetlegesen követő belső harcoktól, hogy még időben kitalált egy mestertervet, amellyel meghekkelheti a párt tisztújítását. Eszerint megbízható emberekkel több kisebb pártszervezetet alapít, amelyek delegáltjai rá fognak szavazni az elnökválasztás során.

Információink szerint Jobbik jelenlegi vezére ezt a feladatot arra a – Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei – Földi Istvánra bízta, akivel korábban egy videó tanúsága szerint együtt ropták a táncot az említett szabolcsi disznótoron.

Borítókép: Jakab Péter (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)