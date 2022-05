Varga Judit: Kell egy ügy, ami mellett kiállhatok és azért harcolhatok

A Ludovika Szabadegyetemen a legtöbb hallgató arra volt kíváncsi, hogyan tudja Varga Judit igazságügy-miniszter összeegyeztetni számtalan teendőjét a családi élettel.

Soha nem terveztem, hogy az leszek, aki ma vagyok, hanem mindig úgy éreztem, hogy kell egy ügy, ami mellett kiállhatok, és azért harcolhatok– jelentette ki Varga Judit, aki egy nemzetközi ügyvédi irodában kezdte a pályafutását. Valódi célja azonban mindig a családalapítás volt, ezért saját bevallása szerint a karrierjét mindig úgy alakította, hogy ez a cél megvalósulhasson. Kitért arra is, hogy mennyire fontos a gyerekeivel töltött minőségi idő, amire mindig nagy hangsúlyt helyez. Felidézte, amit az orvosa tanácsolt neki: „a gyerekkel nem kell mást tenni, csak szeretni”.

Vannak nekem is elveim, és szeretném, ha mindegyik minden este fogat mosna vagy rendesen bepakolná az iskolatáskáját, és nem lennének szamárfülek, de ez egyszerűen nem tud működni. És amikor a káosz a tetőfokára hág – mint most a kampányban is –, akkor az ember mindig ehhez a gondolathoz tér vissza: veszekszem a gyerekkel egy órát, hogy mosson fogat vagy inkább beteszem az ágyba, olvasok neki egy mesét és megölelem, és ma is szerettem a gyereket, és ő ma is érezte – hangsúlyozta.

A miniszter beszélt arról is, hogy a gyermeknevelés tapasztalatait fel tudja használni a munkájában, amire volt már példa kormányülésen is, és könnyebben tud különbséget tenni fontos, illetve nem fontos között. Végül azt tanácsolta a hallgatóknak, hogy a szerelemben és a munkahelyen mindig legyenek őszinték, adják önmagukat.

A Ludovika Szabadegyetem többi előadásán mások mellett szó esett a technológiai fejlődésről, a mesterséges intelligenciáról, a világűrről és a vízkrízisről is, de az érdeklődők a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogram részleteiről is tájékozódhattak. A Ludovika-fesztiválon fellépett többek között Korda György és Balázs Klári, a Blahalouisiana és Szabó Balázs Bandája. A szombati zárónapon a családok vehetik birtokba az Orczy parkot, ahol az Alma Együttes és Kovácsovics Fruzsina ad koncertet. Aki kíváncsi a hivatásrendek mindennapjaira, betekintést nyerhet a Magyar Honvédség múltjának és jelenének életébe, megnézheti a rendészeti, a tűzszimulációs és a katasztrófavédelmi gépjárművek bemutatóját, de megtudhatja azt is, hogyan zajlik egy műszaki mentés.

Borítókép: Varga Judit (Fotó: Havran Zoltán)