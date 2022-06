„A baloldal lájkversenyt akart nyerni”

– Viszont önzők voltak, s ezeket nem dobták be a közösbe. Egyébként is, az általuk kommunikált üzenetekkel bármilyen koordináltak lettek volna, akkor is bukás lett volna a vége. Esetleg ennél kisebb mértékű

– zárta gondolatait az elemző. Urbán Ágnes, a Mérték Médiaelemző Műhely munkatársa arról beszélt, hogy szerinte a választási eredményeket elemezve nem pusztán a médiarendszerre kell koncentrálni, hanem érdemes a politikusok teljesítményét egyenként is megvizsgálni.

Borítókép: Boros Bánk Levente (Fotó: Kurucz Árpád)