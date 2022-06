Drágulhat és ritkulhat a pécsi tömegközlekedés

Bánkuti hangsúlyozta, az általa felsorolt problémákat sokszor jelezte a városvezetésnek, köztük Ruzsa Csaba (MSZP) gazdasági alpolgármesternek. Hozzátette: a fő gond, hogy tudomása szerint nem állnak rendelkezésre források a buszvezetők bérének rendezésére.

Forrásokhoz kell juttatni a céget, amire tettünk is javaslatot például a keddi közgyűlésen. Egy 85 millió forintos gyorssegélyhez átcsoportosítást kértünk, az összeget a városi propagandacégtől és a polgármester saját reprezentációs keretéből lehetett volna elvonni, de erre nemet mondott a baloldal, ahogyan más, szintén a tömegközlekedést érintő indítványunkra is nemet mondtak – jelentette ki Csizmadia Péter, a pécsi Fidesz frakcióvezetője.

Arra, hogy a buszvezetők előbb-utóbb tömegesen hagyják el a céget a rossz bérek miatt, a Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet elnöke már egy évvel ezelőtt figyelmeztetett a Bamának nyilatkozva.

Dobi István hozzátette: felháborító, hogy az önkormányzat nem rendezi egy ilyen fontos szolgáltatásán a béreket, de kifizet a saját cégvezetőinek többmilliós prémiumokat.

A városvezetés egyébként nemrég új pályázatot írt ki a Tüke Busz vezetőjének helyére.

A Fidesz helyi frakcióvezetője ezzel kapcsolatban lapunknak azt mondta: ebből is arra lehet következtetni, hogy valóban drágulás és járatcsökkentés jöhet, a baloldali városvezetés pedig Bánkuti Istvánnal akarja elvitetni a balhét.

A baranyai megyeszékhelyen egy menetjegy már most is annyiba kerül, mint a fővárosban egy vonaljegy, a tanulói havi bérlet pedig még 450 forinttal többe, mint a budapesti fiataloknak.

MISKOLCI JÁRATCSÖKKENTÉS

Itt az újabb baloldali ámokfutás eredménye: 21 buszvonal járatszámát csökkentették, illetve alakították át, és teljesen megszüntették a 2-es villamost a nyári szünetben Miskolcon – tudatta pénteken közleményben Hollósy András, a Fidesz–KDNP helyi frakciószóvivője. Emlékeztetett arra, hogy az elmúlt két és fél évben már több mint ötvenszer módosítottak a városi menetrenden.

Borítókép: Autóbusz-forgalom a pécsi belvárosban (Fotó: Laufer László)