Hoppál Péter nem bánta meg, hogy piros lapot mutatott fel Pécs baloldali polgármesterének

Biztosan nem kezdik el a pécsi élményfürdő építését ebben az önkormányzati ciklusban – írja a Bama Baranya megyei hírportál Péterffy Attilára, Pécs baloldali polgármesterére hivatkozva.

– A városvezetés kedden délelőtt sajtótájékoztatót tartott arról, hogy nyílt tervpályázatot írnak ki az akvaparkra, amelynek bekerülési költsége 2020-as árakon is több mint ötvenmilliárd forint. A mai árak alapján ez az összeg ötven százalékkal is több lehet, a kormányellenes pécsi önkormányzat tehát a számításaink szerint 75-80 milliárdos támogatást is kérhet a kormánytól – olvasható a Bama cikkében.

A portál emlékeztet,

Péterffy Attila két évvel ezelőtt még arról beszélt egy sajtóközleményben, hogy ebben ciklusban nemhogy elkezdik, hanem meg is valósítják a létesítményt. Mint mondta, „a pécsiek megérdemelnek egy fürdőt, ez a fejlesztés a pécsi városvezetés kiemelkedő vállalása, és azon dolgozunk, hogy még ebben a ciklusban mindenképpen megvalósuljon”.