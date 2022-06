Nemzeti baloldali útra térne az MSZP

Forrásaink egybehangzó állítása szerint komoly előkészítő munka zajlik annak érdekében, hogy az MSZP egy „nemzeti elkötelezettségű, szociáldemokrata” párttá váljon, amelynek új társelnöke valóban Nemény András, Szombathely polgármestere lehetne. Jellemzésük szerint Nemény egy „modern, szociáldemokrata, nemzetben gondolkodó” politikus, aki polgármesterként, korábban pedig a párt alelnökeként, illetve Vas megyei elnökeként is bizonyított. Az MSZP tisztújítását szeptember 1. és október 22. között tartják – tudtuk meg a párt elnökségéből.

A közösségi oldalán tegnap megszólalt Nemény András is.

Ujhelyi István az országgyűlési választások után közvetlenül, saját elhatározásából, másokkal való egyeztetés nélkül jelentette be indulását, most pedig ugyanilyen módon a visszalépését. A két időpont között egy alkalommal találkoztunk, ahol elmondtam neki, hogy ha bármilyen ambícióm lenne bármilyen párttisztségre pályázni, neki szólok először. Ez idáig nem szóltam – írta a szombathelyi polgármester, hozzátéve: nagy szükségét látja egy modern, tartalmában és szervezeti struktúrájában is a mai kor kihívásaira hatékonyan reagáló szociáldemokrata párt létének. „Olyannak, amelyik az öncélú kritizáláson túl igazi alternatívát mutat a mai hatalomnak, de nemzeti sorskérdésekben akár együttműködni is képes. Ennek megteremtésében, ha vannak hozzá partnerek, szívesen vállalok munkát, feladatot. Hogy pontosan mit, abban Szombathely városáért érzett felelősségem is meghatározó lesz” – fogalmazott Nemény András.

Kormánypártból törpepárt

Nem véletlen az MSZP-n belüli feszült hangulat és útkeresés, hiszen az egykoron többször is kormányt alakító pártnak a Nézőpont Intézet napokban közzétett felmérése szerint mára mind­össze egyszázalékos támogatottsága van – miközben a parlamenti küszöb öt százalék. A lejtmenetnek számos oka volt, ezek közül az egyik legfontosabb, hogy a szocialisták lényegében Horn Gyula óta képtelenek voltak karakteres vezetőket kiállítani. Az egyetlen ilyennek nevezhető elnökük, illetve miniszterelnökük, Gyurcsány Ferenc neve viszont egyet jelent a rendszerváltás utáni Magyarország legsúlyosabb politikai és gazdasági válságával. Az már csak hab a tortán, hogy az MSZP-t súlyosan eladósító Gyurcsány 2011-ben megalapította a Demokratikus Koalíciót, és mivel ide kilenc szocialista képviselőt magával vitt, lényegében kettészakította a pártot. A teljes eljelentéktelenedésért azonban Gyurcsány nélkül is sokat tettek a szocialisták, akik harminc év alatt eltékozolták az MSZMP-től – máig vitatott körülmények között – örökölt elképesztő méretű vagyonukat. De a párt neve egybeforrt tucatnyi súlyos korrupciós üggyel is. 2019-ben például egy nyilvánosságra került videófelvételen az MSZP-s Lackner Csaba, kispesti önkormányzati képviselő – vélhetően drog fogyasztása közben – arról beszélt, hogyan tesznek szert százmilliós extra jövedelmekre többnyire ingatlanokkal történő visszaélésekkel.

