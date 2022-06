Tízmilliárdot lehet spórolni az EP és az önkormányzati választás egy napon történő megrendezésével

Az egyik előterjesztő, Simicskó István (KDNP) elmondta, 2024-ben két fontos választás is lesz Magyarországon, az egyik az EP-, a másik az önkormányzati választás. Az erre való felkészülés mindenkit elgondolkodtat, hogyan lehetne észszerűen, költséghatékonyan megvalósítani ezeket. Számos nemzetközi példát áttekintve javasolják, hogy egy napon legyen ez a két választás – közölte. Simicskó elmondta, az önkormányzati választás is tavasszal lenne, de az új polgármesterek és a képviselő-testületek októberben lépnének hivatalba. Szerinte a két választás egy napon tartásával tízmilliárd forint takarítható meg.

Egy másik előterjesztő, Pósán László (Fidesz) azt mondta, a vármegye és a főispán szavak használatának visszaállítása azt a célt szolgálja, hogy az ezeréves magyar államiság e formában is kifejeződjön. A vármegyéről a magyar közigazgatás alapvető területi egységeként beszélt, amely 1949-ig létezett. Elmondta, a múltat végképp eltörölni akaró kommunista diktatúra e kifejezés eltörlésével deklarálta, hogy nem érdekli a nemzet múltja, a kultúrája és az identitása, valamint elutasítja ezer év minden értékét. Hozzátette: 1990-ben az első demokratikusan megválasztott jobboldali kormány kísérletet tett a vármegye elnevezés visszaállítására, de a posztkommunista erők és a globális érdekeket kiszolgáló SZDSZ ezt meghiúsította.

A fideszes politikus úgy látta, a módosítás csupán terminológiai jellegű, és a vármegye elnevezés – az ezeréves magyar államisághoz kapcsolódó kifejezés – erősítheti a nemzeti identitást.



Kormány: Tízmilliárdot lehet spórolni a két választás egy napon történő megrendezésével



Répássy Róbert, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára ismertette, a módosítások értelmében az önkormányzati választást október helyett áprilisban, májusban, júniusban vagy júliusban az EP-választással egy időben kell megtartani. Átmeneti szabály, hogy a 2019-ben megválasztott, jelenleg hivatalban lévő képviselő-testület és polgármester megbízatása 2024. október 1-jéig tart – tette hozzá. Elmondta, az elmúlt több mint két évben az egyik válság követi a másikat, amelyek a nemzetgazdaságokat is megviselik. A magyar kormány célja az elmúlt 12 év eredményeinek megvédése, és ezt a célt szolgálja az is, hogy a két választást egy napon történjen – mondta, jelezve, hogy ezzel tízmilliárd forintot lehet spórolni.



Fidesz: A vármegye elnevezés tisztelgés az ezeréves magyar államiság előtt



Kósa Lajos, a Fidesz vezérszónoka szerint a vármegye elnevezés visszahozása egyszerű tisztelet az ezeréves magyar államiság előtt, ez semmilyen hatáskörváltozással nem jár együtt. Jelezte: személy szerint örül a névváltoztatásnak, és szerinte ezzel éppúgy megbékél majd a magyar politikai közélet és a választópolgárok is, ahogyan a járással, a táblabírósággal és a Kúriával is megbékéltek korábban. A képviselő a főispán elnevezés visszahozatalát is támogatta, és úgy vélte: ez még egyszerűsít is, mert jelenleg van kormányhivatalvezető, kormányhivatali megbízott és kormánymegbízott. Itt az elnevezésekben van némi zavar, a főispán legalább egy világos fogalom, és egy igen régi magyar elnevezésre utal vissza – fogalmazott. Az EP-választások és az önkormányzati választások azonos időben való megtartásáról szólva jelezte: járulékos előny, hogy ez költségmegtakarítással is jár, de emellett kitűnően szolgálja nemcsak a pártok közötti versenyt, hanem lehetőséget ad a pártokon belüli elitvitákra és a pártok önreflexiójára is.

Szerinte ennek a legélesebb bizonyítéka az lesz, ha az ellenzék közös főpolgármester-jelöltje nem Karácsony Gergely lesz, hanem valaki más. Úgy vélte: ennek az új rendszerben megvan az esélye, a régiben viszont nincsen, így a módosítással lehetővé teszik új jelöltek előrelépését is.

Csak a Mi Hazánk áll konstruktívan a javaslathoz

A vitában a Jobbik, a Momentum, az MSZP elutasította az előterjesztést, míg az LMP aggályosnak tartotta azt. Ugyanakkor Novák Előd, a Mi Hazánk vezérszónoka a törvényjavaslathoz benyújtott módosító indítványaikra hívta fel a figyelmet. Szerinte jogos igény a két választást költséghatékonyság címén azonos időpontban tartani, ahogy az is, hogy a társadalom ne éljen szinte egész évben egy permanens kampányban, például 2024-ben, mert ez nem egészséges. A képviselő szerint problémákat vet fel, hogy az újra nem választott képviselők és polgármesterek fél évig motiválatlanul vezetik településüket vagy esetleg az utolsó pillanatban még szétlopják a közöset, így megeshet, hogy nagyon sok polgármester fog tragikus döntéseket hozni vagy nem fog csinálni semmit". Novák Előd ezért a jelenlegi önkormányzati ciklus rövidítése mellett állt ki. Kifogásolta, hogy már megint az Európai Parlamenthez akarnak választást igazítani, mert szerinte sokkal inkább az Európai Unió utáni életre kell készülni, majd arról beszélt, hogy indokolt volna érdemi változásokat is megteremteni, például a közrend helyreállítása érdekében ismét létrehozni a bűnmegelőzési feladatokra a csendőrséget.