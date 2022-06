Világcsúccsal nyert Európa legnagyobb energiahatékonysági versenyén a Széchenyi-egyetem csapata

A Széchenyi István Egyetem energiahatékony járművet fejlesztő hallgatói csapata, a SZEnergy Team 2019-ben mutatta be SZEmission névre keresztelt járművét. Az azóta eltelt időszak az autó tökéletesítéséről szólt, a karosszéria alatt szinte teljesen kicserélődött a technika, amely a hétvégén befejeződött hollandiai Shell Eco-marathon elnevezésű versenyen meghozta gyümölcsét: a csapat világrekorddal zárt az élen. A SZEmission fölényét jelzi, hogy négy különböző mérési szakaszban, eltérő időjárási körülmények között is a legjobb eredményt produkálta.

Az elmúlt három évben alaposan kiismertük az autót, és a fejlesztéseink is beváltak. Emellett olyan professzionális tudásbázist építettünk, amelyből most tudtunk meríteni. Rutinos tagjaink versenytapasztalata is sokat segített

– ecsetelte Miklós Máté csapatvezető.