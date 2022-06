Vizsgálatok igazolják: kiváló minőségű a budapesti ivóvíz

Az ólomszennyezettség a legveszélyesebb

Az ivóvízhálózatból származó legfontosabb szennyező az ólom, ami elsősorban az 1945 előtt épült házakban még helyenként előforduló ólomcsövekből oldódhat ki az ivóvízbe. A Nemzeti Népegészségügyi Központ 2018–2020 között országos reprezentatív felmérést végzett az ivóvíz ólomszennyezettségéről. Tájékoztatása szerint ennek a kockázatnak elsősorban a régi városnegyedek, elsősorban Budapest és más nagyvárosok lakosai vannak kitéve.

Az NNK szakemberei által létrehozott kockázati térképen mindenki megkeresheti, hogy a lakóhelyén mekkora kockázata van annak, hogy az ivóvízben ólom fordul elő – idézte fel. Egyben hasznos tanácsokat találhatnak arról, hogy hogyan csökkenthető az ólomtartalom.

Az NNK vízhigiénés szakértője végül arra is kitért, hogy a jó minőségű ivóvíz biztosítására olyan, ma már preventív jellegű megoldásokat is alkalmaznak az ivóvíz-szolgáltatók, mint az úgynevezett ivóvíz-biztonsági tervezés, amelyet Magyarország 2009-ben az elsők között vezetett be Európában. Ez a módszer egy kockázatalapú megközelítést alkalmaz, amelynek során a vízbázistól egészen a csapig megvizsgáljuk, hogy hol és milyen szennyeződések kerülhetnek az ivóvízbe, illetve lépéseket teszünk, hogy azok ne juthassanak el a lakosságig – magyarázta a szakértő. Hozzátette, mivel a módszert illetően az NNK munkatársai már kellő tapasztalattal rendelkeznek, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) megbízott technikai szakértőjeként Közép-Ázsiában, a kaukázusi országokban és Délkelet-Európa-szerte is tartottak továbbképzéseket.