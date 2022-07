Csárdi Antal a napirend előtti felszólalásában úgy értékelt: a kormány „beszántja” a katát, és azt a legkisebb vállalkozói réteget lehetetleníti el, amelynek az érdekérvényesítési képességei a leggyengébbek. Az LMP-s politikus szerint ugyanakkor a kata hibáit ki lehetett volna javítani, például meg lehetett volna emelni az adó mértékét, így hamarabb juthatott volna bevételhez a kormány. Ha pedig valóban a burkolt munkaviszony ellen akartak fellépni, szigoríthatták volna a kata feltételrendszerét – tette hozzá Csárdi, aki szerint a kormány ehelyett a jogállamisággal ellentétesen év közben módosította az adószabályokat. Megjegyezte: Szerbia megköszönte Magyarország segítségét, hogy gázt vásárolhat tőle, de ha ilyen nagy a baj, nem kellene eladni az ország stratégiai tartalékait.

Fürjes Balázs a válaszában hangsúlyozta: a mai gazdasági kihívások okozója egy tőlünk független körülmény, a háború, az elhibázott uniós szankciós politika pedig csak növeli a bajt.– Azok nem tartják vissza Putyint a háborútól, ellenben nagy károkat okoznak Európának és Magyarországnak is – jelentette ki az államtitkár. Hangsúlyozta: a baloldal most képmutató módon úgy tesz, mintha védené a katát és a rezsicsökkentést, noha azokat a kezdetek óta ellenezte.– Önök kormányon mindig csak adót emeltek, és a jövő évi költségvetéshez is 3200 milliárd forintnyi adóemelési javaslatot nyújtottak be – rótta fel. Fürjes Balázs emlékeztetett: egy hétvégén napvilágot látott videóban Vajda Zoltán MSZP-s képviselő maga ismerte be, hogy csak jól „felb…szni” akarta a kata módosítása miatt tüntetők lelkét.

A baloldal csak egyet akar, felfordulást, ezért cinikusan sót szór azoknak az embereknek a sebébe, akiknek most kétségtelenül nehezebb. A baloldal nyerészkedni akar az emberek nehézségein, hogy csökkenthesse a kormány támogatottságát

– zárta a szavait Fürjes Balázs.