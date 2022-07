Elkezdődött a határvadászok toborzása

Megkezdte a rendőrség a határvadászok toborzását, a rendőrség honlapján már elérhető a pályázati anyag

– jelentették be rendőri vezetők pénteki sajtótájékoztatójukon, Budapesten.

Tarcsa Csaba műveleti országos rendőrfőkapitányság-helyettes, a Készenléti Rendőrség parancsnoka az eseményen kifejtette: a Készenléti Rendőrségen önálló határvadász ezred jön létre, amely Bács-Kiskun megyében 14, Csongrád-Csanádban hat, Békés, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár megyében pedig egy-egy századból áll majd.

A parancsnok emlékeztetett: 2015-ben, az úgynevezett röszkei csata után komoly fellépést kellett biztosítani, hogy a migránsok illegálisan ne kerüljenek be az országba. Ezért – mint mondta– egy komplex határőrizeti rendszert épített ki és működtet azóta is a rendőrség: ide tartozik többek között a technikai ellenőrzési rendszer kiépítése valamint az, hogy gyorsreagálású rendszert alkalmaznak. Kifejtette, hogy azért kell ezt a komoly rendszert működtetni, mert a migránsok alagutakat is ásnak, csúzlival lőnek a rendőrökre, valamint nem állnak meg a rendőri jelzésekre, több sérülést is okozva, a többieket is veszélyeztetve. Hangsúlyozta: A mostani helyzetben az a megoldás, ha megerősítik a határvédelmet szerződéses határvadász kollégákkal, kifejezett meghatározott feladatokkal. A teljes létszám négyezer fő lesz. Jelenleg Kiskunhalas, Szeged, Orosháza, Debrecen, Nyírbátor központokban lehet jelentkezni határvadásznak.

Pozsgai Zsolt személyügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes a sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy az első körben 2200 alkalmas jelentkezővel kötnek hároméves szerződést. Részletezte, hogy gyors intenzív kiképzés után gyorsan szolgálatba állnak majd a kiképzett határvadászok és nem kell a közterületi állományt elvonni. Hangsúlyozta: A jogviszonyhoz nyolc év általános iskolai végzettség kell, 18 és 55 év között lehet jelentkezni. Kiemelte, hogy egészségügyi és fizikai alkalmassági, megbízhatósági vizsgálatot is elvégeznek majd. Elmondta azt is: kiemelt hangsúlyt helyeznek a közvetlen toborzásra, ugyanis rendezvényeken is részt vesznek a kollégák a helyiek megszólításában. Hozzátette: reménykedik, hogy sokan jelentkeznek majd határvadásznak, mive a munkaerőpiachoz viszonyítva jó kondíciókkal tudnak állást kínálni.

Borítókép: A Miniszterelnöki Kabinetiroda által közreadott képen rendőr járőrözik az ideiglenes biztonsági határzárnál a magyar–szerb határon, Ásotthalomnál 2021. szeptember 1-jén (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kabinetiroda/Vadnai Szabolcs)