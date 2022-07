Frontszövetségre van szükség a jobb- és baloldaltól a Facebook ellen – médiavita az MCC Feszten

Rónai szerint mindenki minősítse magát, ő magát mindenesetre újságírónak tartja. Szerinte ez egy szakmai kérdés, nem politikai. Szerinte a fő kritérium, hogy aláírjuk-e a cikket: aki vállalja a leleplező anyagát, az újságíró. Az ellenzéki politikusok befolyása túl van becsülve, míg a másik oldalon érzékelhető a kormánypárti gondolat jelenléte.

Szalai szerint a vita hangulata, hogy van a „független-objektív” újságírás, és máshol más zajlik. De az emberi lény sajátossága, hogy saját gondolatain keresztül érzékeli a dolgokat; a tények átfutnak egy újságírón, aki saját meglátásai, története, tudásai hálóján szűri át ezeket, és ebből lesz a cikk.

Nem lehet azt mondani, hogy ha valaki erre vagy arra a következtetésre jut, akkor nem független.

Hogyan kezelik a lapok, ha egy politikus szereplésért lobbizik? Dull szerint a politikai döntéseket a döntéshozók hozzák, ilyen értelemben teljesen mindegy, mit írnak a lapok. Lánczi szerint mást mutat a gyakorlat, az emberek fejében létezik egy ilyen kategória, és a baloldali sajtónak nagy hatása van a saját oldalára. Az ellenzék abban a kelepcében vergődik, folytatta, hogy bizonyos sajtótermékek mentén manipulálják a politikai teret, majd ebbe a baloldal belepusztul.

A jobboldalnál nem a farok csóválja a kutyát, míg a túloldalon stratégiai kérdéseket is a sajtó határoz meg. Az előválasztást a sajtó erőltette, a pártok pedig elvéreztek ennek során, sőt két potens jelölt is elvérzett. A média talán azt hitte, most segít a szegény, alkalmatlan politikusoknak, de a sajtó nincsen tisztában a politika természetével – vélte Lánczi.

Rónai ezt vitatta, szerinte ezért van, hogy a következő választásra is előválasztással készül az ellenzék. Rónai kritizálta, hogy nem hívnak ellenzéki politikust a közmédiába.

Lánczi riposztja:

két éve hívja az ellenzéki politikusokat, tehát nemcsak a tavaszi választások óta, de nem reagálnak rá.

Az ellenzék oldalán az a narratíva, hogy nem hívják be őket, csakhogy ez egy politikai termék, amit nem akarnak elengedni. Rónai közbeszúrta, hogy Karácsony Gergelyt behívták, de komolytalan kérdéseket kapott. Lánczi szerint ne akarják egymás orgánumait szerkeszteni: kitartott amellett, hogy most már „ciki” az ellenzéki politikusoknak elfogadni a meghívást. Ő is a vitában hisz, de nem könnyű a helyzet, mert az ellenzéki politikusok az irányított vitát szeretik.