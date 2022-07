Gyermekegyetem a BME-n

Hetedik alakalommal nyitja meg kapuit az ország első gyerekegyeteme, ahol a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) elismert oktatói 330 általános iskolás diákot vezetnek be a természettudományok, a műszaki pálya érdekes és izgalmas világába. A Gyerekegyetemen elhangzó előadásaik és szemináriumaik a BME nyolc karának alap mérnöki szakjához kapcsolódnak, és feldolgoznak olyan tudományos trendeket, innovációkat is, mint az űrkutatás, az önvezető autók vagy az okostelefonok világa.

A BME 2015 óta szervezi meg a népszerű felsőoktatási szimulációs táborát, amin 8-14 éves diákok vesznek részt. A Gyerekegyetemen a résztvevők érdekes előadásokon vesznek részt és kis létszámú csoportokban kísérleteznek a gyakorlati szemináriumok alkalmával éppen úgy, ahogyan az egyetemisták. A tábor célja, hogy már fiatal korban megismertesse és megszerettesse a diákokkal a természettudományos tantárgyakat, mindezt játékos, barátságos légkörben és saját tapasztalatok megszerzését biztosítva. A szervezők pedig a nyári tábor után a tanév során további előadássorozatokat szerveznek a tábor résztvevői számára a Gyerekegyetem Plusz részeként. Az évente kétszer megrendezett előadásokon a hazai tudományos és innovációs élet elismert alakjai interaktív, gyerekek által is jól érthető módon számolnak be a legújabb fejlesztésekről, tudományos eredményekről, sikerekről.

Bár a táborban a gyerekek nem kapnak jegyeket és nincs végső értékelés, de a BME 2017-től pontrendszert vezetett be a diákok motivációjának fenntartása érdekében, amibe beletartoznak az évközi szemináriumok is. A krediteket a diákok a Gyerekegyetem nyári táborain és az évközi rendezvényeken való részvétellel gyűjthetik, hogy megszerezzék a jelképes Bagoly diplomát arany vagy ezüst minősítéssel. A BME Gyerekegyetem nyári táboraiban eddig több mint 3200 általános iskolás vett részt, az első táborozók közül többen már egyetemi hallgatóként segítik a szervezést.

Akár évekig is várnia kell annak, aki be szeretne jutni Magyarország első Gyerekegyetemére. Az óriási túljelentkezés miatt már a turnusok zárása után elfogynak a következő évi helyek, ezért a BME online regisztrációs platformot hozott létre ezek kezelésére. A szülők ezen a felületen nyújthatják be a gyermekük részvételi igényét, amit a rendszer rögzít és szabad kapacitás esetén automatikusan jóváhagy. A szervezők célja, hogy legalább egyszer minden gyermek részt vehessen az általános iskola alsó, illetve felső tagozatosai számára szervezett táborban.

Borítókép: A Gyerekegyetem résztvevői (Fotó: gyermekegyetem.bme.hu)