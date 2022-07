„Engem igazából csak egy érdekel a lemondott, nem is mondott le, lemondott, de meggondolta magát, szerinte náci beszéd, nem is náci beszéd, náci beszéd, de korrigálta, barátok, mégsem azok satöbbi sagából. A mellékszereplő nem csupán a több tíz millió forintot, több értékes borszettet, sofőrt + Audit fölemésztő miniszterelnöki főtanácsadó volt, de közpénzzel – így az MVM és az MNB által – bőkezűen támogatott Minden Gyerek Lakjon Jól Alapítvány elnöke is. Ami érdekel: és jóllakott?” – szemlézte Hont András írását a Mandiner.

Borítókép: Hont András (Forrás: Facebook)