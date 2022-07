Magasabb ponthatárok, több elsőéves az egyetemeken

Idén szeptemberben 6255 elsőéves kezdheti meg tanulmányait a Budapesti Gazdasági Egyetemen (BGE), ezzel – a tavalyi rekordszámú felvett hallgató után – az utóbbi évtized második legjobb eredményét érte el az elsőéves hallgatók létszámát tekintve az egyetem. A gólyák 67 százaléka idén is állami ösztöndíjasként kezdi meg tanulmányait a BGE-n, ami idén is bekerült az öt legmagasabb jelentkezői létszámú egyetem közé. Emellett az intézmény mindhárom kara – kereskedelmi, vendéglátóipari és idegenforgalmi, külkereskedelmi, valamint pénzügyi és számviteli – a jelentkezők száma alapján a tíz legnépszerűbb egyetemi kar között szerepelt. Az egyetem igyekszik a piaci igényekhez igazítani a képzési portfólióját, a tíz legnépszerűbb magyarországi alapszak közül öt szerepel a kínálatában. A jelentkezők többsége a kereskedelem és marketing, a gazdálkodási és menedzsment, a nemzetközi gazdálkodás, a pénzügy és számvitel, a turizmus-vendéglátás, valamint a gazdaságinformatikus alapképzési szakot választotta.

Közel háromezer elsőéves hallgató kezdheti meg tanulmányait szeptembertől az Óbudai Egyetem hét karán. A tavalyi adatokhoz képest ez mintegy hatszázalékos növekedést jelent, és több szakon, így mérnökinformatikus, illetve gazdálkodás és menedzsment szakon a ponthatárt jelentősen magasabb szinten húzták meg, mint tavaly. Az Óbudai Egyetem a felvettek számát tekintve a 8. legjobb magyar egyetem, illetve a legnépszerűbb fővárosi székhelyű intézmények közé tartozik az ELTE-vel, a BME-vel és a BGE-vel. Az intézményben annak ellenére növekedett országos összehasonlításban is kiemelkedően, hat százalékkal a felvettek száma a tavalyi adatokhoz képest, hogy összességében kevesebben jelentkeztek magyar felsőoktatási intézményekbe. A mérnökinformatikus mesterképzési szak volt a legnépszerűbb, az első helyes jelentkezések számában is 140 százalékot meghaladó túljelentkezés volt a szakra. A minimumpont is itt volt a legmagasabb, 368 pontot kellett elérni a bekerüléshez. Hasonlóan népszerű volt két gazdasági alapképzési szak is, a kereskedelem és marketing szakon 319, míg a gazdálkodási és menedzsment szakon legalább 303 pont volt szükséges a tanulmányok megkezdéséhez. Elmondható tehát, hogy nőtt a műszaki képzést választók száma, és intézmény kaposvári, illetve salgótarjáni képzései iránt is nőtt az érdeklődés, mert igyekeznek a helyben megszerezhető diplomával segíteni az adott régió tehetséges fiataljait, illetve erősíteni a térség gazdasági fejlődését.

Bár Magyarország első egyetemére, a Pécsi Tudományegyetemre (PTE) jelentkezők száma idén emelkedett, a felvetteké kis mértékben csökkent a tavalyihoz képest, a PTE-re 5255 hallgató jutott be az általános felvételi eljárásban. A 14 449 jelentkező 4,6 százalékkal több az előző évinél, a felvettek száma 3,3 százalékkal marad el a tavalyitól. A PTE szerint az egyetemre bejutók létszámcsökkenése összefüggésben van a modellváltás egyik kiemelt céljával, a minőségi képzések eredményességének fokozásával, a ponthatárok növelésével. A felvett diákok 59 százaléka alap-, 17 százaléka osztatlan, 16 százaléka mesterképzésen kezdheti meg tanulmányait, míg a felsőoktatási szakképzésben a kilenc százalékuk fog tanulni. A hallgatók 71 százaléka nappali munkarendben képezheti magát, az államilag támogatott szakokra bejutottak aránya 85 százalék. Továbbra is a legnépszerűbb képzések között van az ápolás és betegellátás alapképzés, a jogász és az általános orvos osztatlan képzés, valamint a pszichológia szak, de sokan érdeklődtek a tanári, a gazdálkodási és menedzsment, a kereskedelem és marketing, a mérnökinformatikus szakok iránt is. A mesterképzéseken az építész, a pszichológia, a szerkezet-építőmérnöki, az egészségügyi menedzser, a gépészmérnök, továbbá a vezetés és szervezés képzés indul a legnépesebb évfolyammal. Az új külföldi hallgatókkal és a pótfelvételi eljárásban bekerülő diákokkal együtt ősszel várhatóan több mint hétezer új hallgató kezdheti meg tanulmányait.

A Szegedi Tudományegyetem is (SZTE) növelte hallgatói létszámát: a központi felvételi eljárásban 6074 új hallgatót vettek fel, így a pótfelvételi, a szakirányú képzések és a külföldi hallgatók folyamatban lévő felvételi eljárásának lezárása után idén is több mint nyolcezer fiatal kezdheti meg tanulmányait a SZTE-n. Az intézménybe 3838 diákot alap-, 894-et mester-, 975-et osztatlan képzésre, 367 hallgatót felsőoktatási szakképzésre vettek fel. Közülük állami ösztöndíjas képzésen 5081, önköltséges finanszírozási formában 993 új hallgató tanul majd szeptembertől. A legtöbb pontra, 438-ra a pszichológia szakhoz volt szükség, a nemzetközi tanulmányok szakra 416, a kommunikáció- és médiatudomány szakra 420, a jogász szakra 436, az általános orvosira 418 pont kellett. A turizmus-vendéglátás szakra 410 ponttal lehetett bejutni.

Az SZTE is igyekszik rugalmasan reagálni a munkaerőpiaci igényekre és elvárásokra is, az új szakok meghirdetésével egyre több speciális és interdiszciplináris területen kínál képzéseket: ilyen a molekuláris biológia, az agrár- és üzleti digitalizáció, az ipari termék- és formatervező, valamint a művészeti instruktor képzés.

Az SZTE-n a középiskolás diákok egyetemi beilleszkedését és későbbi szakmai fejlődését szolgálják a Start és Start+ ösztöndíjprogramok. Az elsőhelyes jelentkezők körében idén is igazán népszerű volt ez az ösztöndíj: összesen 1134-en pályáztak. A pályázatokat augusztusban bírálja el az SZTE Tehetséggondozó Tanácsa.

Rekordpontszám és rekordszámú új hallgató jellemzi a modellváltó Állatorvostudományi Egyetemet is: az európai állatorvosképzés élvonalába tartozó intézmény felvételijén a ponthatár idén 441 pont volt, ami minden eddigit meghalad. Ráadásul rekordlétszámú az újonnan felvettek száma is, a magyar és az idegen nyelvű képzéseken minden eddiginél többen kezdik meg tanulmányaikat ősszel.

A magyar nyelvű állatorvosképzésre hatszoros túljelentkezés mellett 160 hallgató jutott be, és 260 újonnan felvett diák kezdi meg tanulmányait ősszel az angol, illetve német nyelvű képzéseken.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Teknős Miklós)