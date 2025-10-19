Ezt borzalmas lehet átélni - senki sem érti, mi történik Győrben

Erre még azok is felkapták a fejüket, akik nem annyira járatosak a magyar női kosárlabda-bajnokságban. Akár meglepetésnek is nevezhetjük, de lehet, hogy már nem az. Tény: a TFSE együttese nagyon könnyedén, 93-75-re legyőzte az UNI Győr csapatát hazai pályán a két csapat szombati találkozóján.

Az UNI Győr együttese gyengén kezdte az NB I-es bajnokságot

Fotó: UNI Győr

Mi lesz veled UNI Győr?

Ráadásul ennek a mérkőzésnek volt olyan szakasza, amikor már 30 (!) ponttal, 81-51-re vezettek a vendégek. Innen sikerült kicsit feljebb kapaszkodnia a Győrnek, de a győzelemre sansza sem volt az együttesnek.

A győri együttesnek ez volt ebben a bajnokságban a harmadik veresége, miközben egyetlen élcsapattal (Sopron, DVTK, Pécs, Szekszárd) nem játszottak még.

Az első fordulóban 65-59-re kaptak ki a BEAC vendégeként, a harmadik körben a Csata győzte le őket 78-65-re. A Győr ebben a szezonban eddig csak a gyengécske Dávid Kornél Akadémiát és a szintén nem túl acélos Szigetszentmiklóst tudta megverni hazai pályán. Mindez azért is meghökkentő, mert az utóbbi évek egyik olyan csapatáról beszélünk, amely nem is olyan régen még döntőt játszott a Sopron ellen, tavaly pedig az Euroligában indult, igaz, az ottani nemzetközi szereplés nagyon gyengére sikeredett. Hat meccsből hat vereség, azaz mind a három ellenfelüktől, a spanyol Valenciától, a cseh Prágától és az olasz Velencétől is kikaptak. Egy szezonnal korábban, a 2023-24-esben pedig az alapszakasz 14 meccséből 12 alkalommal vonultak le vesztesen a pályáról a győriek az Euroligában.

Elveszített légiósok

Azt már a nyáron lehetett hallani, hogy a Győr gazdaságilag nincs a legjobb helyzetben, s mindez rányomta a bélyegét az idei bajnokságban összerakott keretre is. A legnagyobb fegyvertény az volt, hogy a válogatott Dubei Debóra a csapattal maradt, igaz, ő most sérült, nem játszhat. A Győrnek esélye sem volt már minőségi idegenlégiósok igazolására, a keret gyengülése mellett távozott a kispadról Cziczás László, akinek a helyére Fűzy-Antolovics Adél ült le. Az új edzőnek annak ellenére nincs könnyű dolga, hogy évek óta a győriekkel dolgozik, korábban ő volt Cziczás László egyik segítője.

Jelzésértékű volt, amikor 2025. július 6-án a klub bejelentette, hogy nem vállalja a nemzetközi kupában való indulást.

A Rába-parti csapat a 2024-25-ös szezonban a bajnoki negyedik helyük mellett ezüstérmet nyertek a Magyar Kupában, az Európa Kupában pedig a nyolcaddöntőben búcsúztatta őket a Sopron Basket. A nyáron Fűzy András társadalmi elnök azt mondta, hogy gazdasági lehetőségeik szűkültek és nehezedtek, ezért azt javasolta a vezetőségnek, hogy a következő szezonra olyan keretet építsenek, amely nagyban hagyatkozik a meglévő és saját nevelésű magyar játékosokra, illetve olyan légiósokra, akik ár-érték arányban a legmegfelelőbben tudják szolgálni a klub fejlődésének a célját.