Ezt borzalmas lehet átélni - senki sem érti, mi történik Győrben

Az UNI Győr női kosárlabdacsapata szombaton hazai pályán súlyos, 93-75-ös vereséget szenvedett a TFSE együttesétől. Olyan csapat győzte tehát le a győrieket, amely aligha lesz ott a bajnokság végén a dobogósok között. Az UNI Győr együttesének ez volt ebben a bajnokságban a harmadik veresége, miközben még egyáltalán nem játszott rangadót.

Lantos Gábor
2025. 10. 19. 9:18
UNI Győr
Jelen pillanatban óriási nehézségekkel küzd az UNI Győr együttese Fotó: UNI Győr
Erre még azok is felkapták a fejüket, akik nem annyira járatosak a magyar női kosárlabda-bajnokságban. Akár meglepetésnek is nevezhetjük, de lehet, hogy már nem az. Tény: a TFSE együttese nagyon könnyedén, 93-75-re legyőzte az UNI Győr csapatát hazai pályán a két csapat szombati találkozóján.

UNI Győr
Az UNI Győr együttese gyengén kezdte az NB I-es bajnokságot
Fotó: UNI Győr

Mi lesz veled UNI Győr?

Ráadásul ennek a mérkőzésnek volt olyan szakasza, amikor már 30 (!) ponttal, 81-51-re vezettek a vendégek. Innen sikerült kicsit feljebb kapaszkodnia a Győrnek, de a győzelemre sansza sem volt az együttesnek. 

A győri együttesnek ez volt ebben a bajnokságban a harmadik veresége, miközben egyetlen élcsapattal (Sopron, DVTK, Pécs, Szekszárd) nem játszottak még.

Az első fordulóban 65-59-re kaptak ki a BEAC vendégeként, a harmadik körben a Csata győzte le őket 78-65-re. A Győr ebben a szezonban eddig csak a gyengécske Dávid Kornél Akadémiát és a szintén nem túl acélos Szigetszentmiklóst tudta megverni hazai pályán. Mindez azért is meghökkentő, mert az utóbbi évek egyik olyan csapatáról beszélünk, amely nem is olyan régen még döntőt játszott a Sopron ellen, tavaly pedig az Euroligában indult, igaz, az ottani nemzetközi szereplés nagyon gyengére sikeredett. Hat meccsből hat vereség, azaz mind a három ellenfelüktől, a spanyol Valenciától, a cseh Prágától és az olasz Velencétől is kikaptak. Egy szezonnal korábban, a 2023-24-esben pedig az alapszakasz 14 meccséből 12 alkalommal vonultak le vesztesen a pályáról a győriek az Euroligában.

Elveszített légiósok

Azt már a nyáron lehetett hallani, hogy a Győr gazdaságilag nincs a legjobb helyzetben, s mindez rányomta a bélyegét az idei bajnokságban összerakott keretre is. A legnagyobb fegyvertény az volt, hogy a válogatott Dubei Debóra a csapattal maradt, igaz, ő most sérült, nem játszhat. A Győrnek esélye sem volt már minőségi idegenlégiósok igazolására, a keret gyengülése mellett távozott a kispadról Cziczás László, akinek a helyére Fűzy-Antolovics Adél ült le. Az új edzőnek annak ellenére nincs könnyű dolga, hogy évek óta a győriekkel dolgozik, korábban ő volt Cziczás László egyik segítője.

Jelzésértékű volt, amikor 2025. július 6-án a klub bejelentette, hogy nem vállalja a nemzetközi kupában való indulást.

A Rába-parti csapat a 2024-25-ös szezonban a bajnoki negyedik helyük mellett ezüstérmet nyertek a Magyar Kupában, az Európa Kupában pedig a nyolcaddöntőben búcsúztatta őket a Sopron Basket. A nyáron Fűzy András társadalmi elnök azt mondta, hogy gazdasági lehetőségeik szűkültek és nehezedtek, ezért azt javasolta a vezetőségnek, hogy a következő szezonra olyan keretet építsenek, amely nagyban hagyatkozik a meglévő és saját nevelésű magyar játékosokra, illetve olyan légiósokra, akik ár-érték arányban a legmegfelelőbben tudják szolgálni a klub fejlődésének a célját.

Új edző, új célok

A legutóbbi szezonban is több fájdalmas döntést kellett meghoznia a Győr vezetőinek. 2024. december 19-én, tehát a bajnokság közben jelentették be, hogy szerződést bontanak a csapat legjobb légiósával, a kanadai Bridget Carletonnal. A klub honlapján olvasható közlemény szerint „áttekintve a következő fél év versenynaptárát, valamint a WNBA felkészülési időszakának kezdetét, amely belenyúlik a hazai bajnokság elődöntőinek és helyosztó mérkőzéseinek időpontjaiba, világossá vált, hogy Bridget szereplése ezeken a mérkőzéseken nem lehetséges”. Calteron elvesztése óriási csapás volt a csapat számára. 

Zsebe-Weninger Virág (a labdával) biztosan nem erre számított
Fotó: UNI Győr

Miként Dombai Réka távozása is nagy érvágásnak bizonyult. A válogatott kosárlabdázó szintén 2025 nyarán hagyta el a klubot, s két évre az egyik nagy riválishoz, a Szekszárdhoz igazolt. 

Nem tud gyökeret ereszteni a sportág Győrben

Az sem segítette a győri női kosarasok helyzetét, hogy még a sikerek idején sem tudott igazán gyökeret ereszteni a városban ez a sportág. 

Mentségükre szóljon, hogy azon a településen, ahol a világ egyik legjobb női kézilabda klubcsapata játszik, tényleg nehéz az áttörés. 

Az sem jött jól a győri kosarasoknak, hogy az NB I-es labdarúgó-bajnokságban az ETO a várakozásokon felül, kiemelkedően szerepelt. Ennek a két csapatnak a meccseire sokkal több néző járt ki, mint a győri női kosarasok összecsapásaira.

A nagy kérdés most az, mi lesz a megroggyant Győr sorsa? A bajnokságban csak most jönnek az igazi nagy meccsek. Október 25-én hazai pályán játszanak a Szekszárd ellen, november 29-én szintén Győrben fogadják a Sopront. December 6-án a Pécs látogat Győrbe, előtte, december 3-án Miskolcra utaznak a DVTK-hoz. 

Ez azt is jelenti, hogy 2026 februárjában, az alapszakasz végén három nagy ellenfelükkel szemben idegenben kell majd pályára lépniük. 

A győri kosarasok Facebook-oldalán azok a szurkolók, akiket érdekelt a szombati TFSE elleni mérkőzés, kissé rezignáltan fogadták a vereséget. Volt olyan drukker, aki attól félt, hogy a Győrnek idén a bentmaradásért kell majd harcolnia. Elnézve az NB I alsó felét, ettől azért nem kell tartania a csapatnak. 

 

