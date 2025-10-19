Dráma a világbajnokságon - összeesett az olimpiai bajnok

Az ausztráliai Wollongongban rendezték meg a profi triatlonisták versenysorozatának utolsó idei viadalát. Óriási dráma történt, olyan, amire kevesen számítottak.

Cassandre Beaugrand rosszul lett és feladta a versenyt

A párizsi olimpia 28 éves aranyérmese a futószám során lett rosszul. Először csak lelassult, értékes másodperceket veszítve, nem sokkal később azonban összeesett és a verseny feladására kényszerült. A versenyt elképesztő forróságban és szeles időben rendezték meg, ezt pedig nem bírta a francia sportoló szervezete.

LISA TERTSCH IS THE 2025 WORLD CHAMPION 🏆🇩🇪



The German makes history in Wollongong after an unforgettable performance!



Bianca Seregni 🇮🇹 takes a spectacular silver, while Emma Lombardi 🇫🇷 brings home the bronze!



WHAT. A. RACE!#WollongongFinals #Triathlon #GrandFinals pic.twitter.com/EeV16o2a66 — World Triathlon (@worldtriathlon) October 19, 2025

Mindez óriási dráma volt a francia versenyző számára, aki így nem tudta megnyerni az összetett vb-címet. A világbajnok a német Lisa Tretsch lett.