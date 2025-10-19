olimpiai bajnoktriatlonversenydráma

Dráma a világbajnokságon - összeesett az olimpiai bajnok

Rosszul lett, összeesett és feladta az Ausztráliában megrendezett triatlonversenyt a sportág női olimpiai bajnoka. Cassandre Beaugrand számára borzalmas véget ért a küzdelem Wollongongban.

Magyar Nemzet
2025. 10. 19. 10:19
Cassandre Beaugrand nem lett összetett világbajnok Fotó: FRANCK FIFE Forrás: AFP
Az ausztráliai Wollongongban rendezték meg a profi triatlonisták versenysorozatának utolsó idei viadalát. Óriási dráma történt, olyan, amire kevesen számítottak.

Cassandre Beaugrand rosszul lett és feladta a versenyt

A párizsi olimpia 28 éves aranyérmese a futószám során lett rosszul. Először csak lelassult, értékes másodperceket veszítve, nem sokkal később azonban összeesett és a verseny feladására kényszerült. A versenyt elképesztő forróságban és szeles időben rendezték meg, ezt pedig nem bírta a francia sportoló szervezete.

Mindez óriási dráma volt a francia versenyző számára, aki így nem tudta megnyerni az összetett vb-címet. A világbajnok a német Lisa Tretsch lett.

