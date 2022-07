Elf Bar: a Z-generáció függősége

Még mindig nincs hivatalos információ arról, hogy a törvényi szabályozás ellenére használt Elf Barnak valójában mik az összetevői – hívta fel a figyelmet korábban a Mandinernek nyilatkozva Zacher Gábor. Az ismert toxikológus szerint a manórúdnak is nevezett dohánytermék nikotint, polietilén-glikolt, növényi glicerint és aromaanyagokat tartalmazhat. Véleménye szerint azonban akkor sem lenne teljesen éles a kép, ha ismernénk az Elf Bar összes összetevőjét, hiszen a szóban forgó hevített dohánytermék hosszú távú hatásai továbbra is rejtve vannak előttünk. A szakember szerint mindezek ellenére a folyadékkal előre feltöltött, akkumulátorral ellátott, eldobható eszköz éppen azért népszerű, mivel az íze és az illata is kellemes.

Míg a gimi mosdójában letüdőzött cigarettától majd’ megfulladtunk, mert igazából nem volt jó, addig az Elf Barban épp az a rossz, hogy jó, ezért aztán az akár az egészen fiatalok is pöfékelik

– fogalmazott Zacher Gábor.

A toxikológushoz hasonlóan a HVG-nek adott interjúban Toldy Schedel Emil kardiológus is megerősítette: a különböző ízesítésekkel kapható dohánytermékről igazából nem tudunk semmit. A Budapesti Szent Ferenc Kórház főigazgatójának tájékoztatása szerint annyi bizonyos, hogy az új, fiatalokat célzó, nikotint tartalmazó eszköz először főleg a távol-keleti országokban hódított, majd innen érkezett Európába is.

Arról viszont nincsenek ellenőrzött vizsgálatok, hogy mennyi a nikotintartalma, hogy milyen ízesítő- és egyéb anyagokat tartalmaz. A termékre írt információk szerint van olyan, aminek a nikotindózisa ötven-hatvan cigarettáénak felel meg, ami nem kevés. A manórúd továbbá azért is veszélyes, mivel pont azokat az ízvilágokat használja, mint amelyekről az e-cigarettákkal kapcsolatos kutatások során már bebizonyosodott, hogy nem a leszokásban segítenek, hanem új belépőket hoznak.

Létrejött és terjed tehát egy olyan termék, amit egy klasszikus dohányos nem fog használni, de használni fog az, aki soha nem dohányzott. Bár vannak, akik azt mondják, hogy ez egy egészségesebb termék, mint a cigi, de mi azt állítjuk, hogy a semmihez képest nincs olyan, hogy a nikotin egészségesebb

– szögezte le.