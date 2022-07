Ne izgulj egyedül! – Pont ott parti 2022

A felsőoktatásba jelentkező mintegy százezer fiatal már tűkön ül, hiszen július 21-én, csütörtökön 20 órakor hirdetik ki a felvételi ponthatárokat és akkor derül ki az is, hogy kit melyik egyetemre vagy főiskolára vettek fel. Hogy a várakozás perceit élménydússá tegyék, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM), az Oktatási Hivatal (OH) és a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) a budapesti Városligetbe szervezi idén a ponthatárváró bulit, vagyis a Pont ott partit. Hasonló rendezvény lesz több vidéki városban is, cikkünkben ezeket gyűjtöttük össze.

A leendő hallgatók számára a július 21-i dátum sorsdöntő lehet, akkor derül ki ugyanis, hogy felvételt nyertek-e valamelyik felsőfokú intézménybe. Aki nem otthon, telefonnal a kezében akarja várni a tájékoztató sms-t, az az ország több helyszínén megtartandó eredményváró közül is választhat.

Budapesten a Városligetben színes programokkal és koncertekkel várja a KIM, az OH és a HÖOK a fiatalokat. Kapunyitás 15 órakor lesz, a házigazda Rusty, és az este sztárvendége, Manuel szórakoztatja fiatalokat. A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

Egerben az Eszterházy téren 18 órától kezdődnek a programok: lesz kahootbajnokság, tanulmányi tájékoztató, fellépnek cheerleaderek és énekesek, 20 órakor a jelenlévők megtudhatják a ponthatárokat, 21 órától pedig a Loving Arms és Martin Glare zenél.

A győri Pont ott partit a Bridge Hallgatói és Oktatói Klubban rendezik,a 18.30-as kapunyitást és a 20 órai ponthatárhúzást követően Nemazalány és Sofi koncert lesz.

A pécsi ponthatárváró bulit 17 órától tartják a Széchenyi téren, ahol interaktív játékokat szerveznek, az érdeklődők információkat kérhetnek a felvételiről és a képzésekről,17.40-től pedig fellép a PTE Brass Band, majd Szakács Gergő, a Follow The Flow egyik frontembere.

Salgótarjánban a Fő téren 18 órától Alee, Tóth Andi és Mardoll zenél, 20 órakor kihirdetik a ponthatárokat, majd 20.30-tól Dzsúdló és Pixa szórakoztatja a közönséget.

Szegeden a Dugonics téren tartják a Pont ott partit, a ponthatárhúzást követően ValMar-koncert lesz.

Borítókép: Pont ott parti (Fotó: Bach Máté)