Ez azt jelenti, hogy nem szerves csalival, hanem egy vízi lényt utánzó műcsalival járt sikerrel.



A Blikk szerint a harcsát Nikl kicsivel több, mint két hete fogta ki. Este fél 9 környékén dobta be a csalit, és két óra fárasztás után már a kezében is tarthatta a gigahalat, természetesen nem egyedül, hiszen csatlakozott hozzá még több pecás is, akik segítettek neki. Béla mindenképp szerette volna visszaengedni a halat, ám a méretéből adódóan kíváncsi volt a tömegére is, ezért lekötötte, hogy másnap meg tudja mérni.

Borítókép: A hal (Forrás: Facebook)