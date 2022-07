Színvonalas bisztró a szegedi dóm altemplomának bejáratánál: Katedrális étterem és kávézó

Szeged legfőbb nevezetességei közé tartozik a Magyarok Nagyasszonya-székesegyház, közkeletű nevén a szegedi dóm, Magyarország egyetlen székesegyháza, mely a huszadik században épült. 1930. október 24-én szentelték fel vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó és Klebelsberg Kunó kultuszminiszter, valamint több tízezer ember jelenlétében. Az árkádok alatt nagyjaink szobrai láthatók, a templom előtti hatalmas tér ad otthont a Szegedi Szabadtéri Játékoknak s megannyi rendezvénynek. Ezek közül hadd emeljem ki a Borteret, a város őszi borfesztiválját, mely az aradiak és temesváriak közül is évről évre sokakat átcsábít a száz kilométerre fekvő Tisza parti városba. A jeles eseményt idén, két év kihagyás után, ismét megrendezik szeptember 14. és 18. között.

Fotó: A szerző felvétele

A tér alagsorában a látogatóközpont mellett, a dóm altemplomának bejáratánál 2017-ben nyílt meg a Katedrális étterem, mely azóta is a város vendéglátásának felső szegmenséhez tartozik. Az asztalon élő növény, az egyik falon és a padlón a dóm tervrajzai, a másik falat az egyház által is kultivált emberi erények latin feliratai díszítik. Az egyszerű, letisztult formavilágú, fehér hengert formázó világítótestek között akad egy üzenetértékű, articsóka (vagy komló?) formájú is.

Fotó: A szerző felvétele

Az étterem, illetve a látogatóközpont adott otthont 2018. április 14-én A magyar borászat fenegyerekei elnevezésű borkóstoló „első kiadásának”, mely a természethű borokat készítő borászok egyfajta seregszemléje volt, ahol nemcsak kiemelkedő borokat kóstolhattunk, hanem el is lehetett beszélgetni a rendezvényt személyes jelenlétükkel megtisztelő borászokkal Alkonyi Lászlótól Tarnóczy Zoltánon, Sziegl Balázson, Kaló Imrén, Sándor Zsolton, Léder Zoltánon, Kiss Jánoson keresztül Maurer Oszkárig. (Elnézést azoktól a kiváló borászoktól, akiknek nedűit kóstoltam, de a késő délutáni órák tumultusában már eszmecserére nem volt mód.)

Fotó: A szerző felvétele

A beavatkozásmentes borok készítőit megosztja a kén használatának kérdése, e fórumon, mint a nevekből is látható, ként használók és azt teljes mértékben elutasítók egyaránt részt vettek. Bevallom, Maurer Oszkár kénmentes és alacsony kénszintű borainak megkóstolásáig igencsak szkeptikus voltam abban a tekintetben, hogy lehet-e időtálló kénmentes bort készíteni egyáltalán, amit ebben a műfajban korábban ittam – külföldi borászatoktól –, az nem győzött meg erről. A Katedrális étteremben a kénmentes borok létjogosultságába vetett hitem megerősödött, Major Levente 2015-ös Szent Anna olaszrizlingjét nem egyszerűen élvezetesnek, hanem egyenesen katartikusnak éreztem, azóta is a legjobb magyar olaszrizlingek egyikének tartom.