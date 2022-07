Egyszerű, őszinte ételek meghitt környezetben – a Tamás bisztró Tordaszentlászlón

Pohárra egyszerűbb minőségű, többnyire nagypincészetektől származó borokat kínálnak, de palackban tartanak néhány kiváló nedűt, többek között Balla Géza Sziklabor sorozatából. A nagyipari sörök mellett a Tiltott Csíkit is választékba vették, a töményitalok között a helyi pálinkák jelentenek izgalmat.

Indításnak pacallevest kértem, az épp megfelelő, nem eltúlzott mennyiségű, ízletes levesben tisztes részarányt képviselt puha, de nem túlfőtt pacal, s lé is meg volt tejfelezve ahogy kell, nem bízták ezt a vendégre, mint oly sok helyen. Kár, hogy a mellé adott gyári kenyér gyengécske minőségű volt, a rendkívül szívélyes, lelkes, motivált felszolgáló elmondta, hogy mióta a malom bezárt, probléma a jó kenyér helyi beszerzése.

Az étlapon szerepelt a „tordaszentlászlói gulyáspörkölt” is, megtudtam, hogy a tulajdonos édesanyjának a receptje szerint főzik. A fogásra illett a név, a pörköltnél alig hígabb levű egytálételt kaptam, az alföldi pincepörkölt és a székely húsos pityókatokány rokonát.

A megfelelő sűrűségű, jól fűszerezett, kellően koncentrált ízű lében puha, de tartással bíró marhahús- és krumplikockák, továbbá jó állagú galuska talált otthonra. Soha rosszabbat! Kértem mellé hagymacsalamádét is, helyben készült, házias, élvezhető ecetes savanyúságot kaptam.

Rendeltem még egy „natúr pisztrángfilét” is hagymás burgonyával, a hal friss volt, kellően szaftos, ugyanakkor megfelelően pörzsesnek is bizonyult, sózását megfelelőnek találtam. Citromcikkel és kapribogyóval tálalják. Az almatorta házias, élvezhető lett volna az átlagos késztermékfagylalt nélkül is. Remek, házi készítésű csipkebogyólekvárral húzták át.

Jó élményt adott a Tamás bisztró. A magam részéről így képzelem a szofisztikáltságmentes, őszinte falusi konyhát és a szívélyes vendéglátást.



Elérhetőségek:

Tamás bisztró

Tordaszentlászló, Fő utca 153.

Telefonszám: + 40 744 396 947

Honlap: http://www.tamasbistro.ro/

E-mail-cím: [email protected]