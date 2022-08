Az Európai Bizottságtól is függ a bérfejlesztés

A stratégiában hangsúlyozzák, ez azért is elengedhetetlen lenne, mert a pedagógusok átlagbére 2020-ban a diplomás átlagbér 63,6 százaléka volt, míg az európai uniós tagállamokban ez az arány nyolcvan-kilencven százalék. Az utánpótláshoz viszont az kell, hogy az uniós támogatások révén is versenyképesebbé tegyék a pedagógusok fizetését, és az életpályamodellt is úgy módosítsák, hogy kisebb szolgálati idővel is el lehessen érni magasabb fizetési fokozatot.

A hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozó pedagógusoknak a tervek szerint többletjuttatást is nyújtanának, így az ő fizetésük meg is haladhatná a diplomás átlagbér nyolcvan százalékát. Utóbbi intézkedés döntően a négy leghátrányosabb régióban lévő települések pedagógusait és a pedagógus szakképzettséggel a nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő munkatársakat érinti, ezáltal kiemelten segíti a hátrányos helyzetű tanulók integrációját.

Maga a bérfejlesztés ugyanakkor két részből, egy egységes és egy differenciált bérösztönzésből állna. Utóbbihoz egy új teljesítményértékelést vezetnének be.

Tervezik egy pedagógusigazolvány bevezetését a hozzá kapcsolódó kedvezményrendszerrel. Kibővítenék az adományozható pedagóguselismerések körét és támogatnák a pedagógusok lakhatását is. Szolgálati lakásokat építenének, alakítanának ki elsősorban a pályakezdők és a pedagógus házaspárok számára. A kormány célja egy stabil és kiszámítható jövőkép biztosítása. Az intézkedések a köznevelésben dolgozó pedagógusok munkájának szakmai és társadalmi elismertségéhez járulnak hozzá, mely elősegítheti a pedagóguspálya vonzóbbá válását, a pedagógusok fenntartható utánpótlását, valamint a fiatalok, illetve a hiányterületeken (például matematika, természettudományos tárgyak) dolgozó pedagógusok pályán maradását. Azt szeretnék elérni, hogy 2029-ig átlagosan öt százalékkal emelkedjen a pedagógusképzésbe jelentkező hallgatók és a pályakezdőként elhelyezkedő pedagógusok aránya is.