Bővül a fizetős parkolózónák területe Budapesten

Teljesen átalakítja a parkolási rendszert a fővárosi önkormányzat 2022. szeptember 5-től – hívta fel a figyelmet a Napi.hu.

Az autósoknak újdonság lesz helyenként a 600 forintos óradíj, vagy az, hogy néhol este 10 óráig is fizetni kell a parkolásért, de az igazán nagy változás a parkolóövezetek területében lesz. Budán a II. és a XI. kerület, Pesten pedig Kőbánya és Zugló is kiterjeszti a fizetős parkolóövezetét

– a Budapest.hu oldalon korábban megjelent egy színes térkép a szeptembertől érvényes parkolási zónákról, de például az újbudai, újonnan fizetőssé vált területek nem szerepelnek rajta, ahogy a többi sem. Az is félrevezető lehet a térképen, hogy a XII. kerületben csak B és C zónát jelölnek, de – mint azt a hegyvidéki parkolást üzemeltető Fáber Kft.-től megtudta a lap – lesz A zóna is a kerületben. Az A zónás parkolóhelyeken este 10 óráig kell fizetni, és 600 forint az óradíj, ami jelentősen eltér a jelenleg a XII. kerületben megszokott parkolási rendtől. A Napi. hu cikkéből kiderült az is: több kerületben sérelmezik a lakók, hogy P+R-nek használják a házuk előtti területet, de van, ahol a fővárosi önkormányzat nem enged fizetős zónát létesíteni. A lap kerületenként utánajárt, mire számíthatnak az autósok.

Kedvezőtlen változások

a II. kerületben november elsejétől bővülhet a fizetős övezet. A polgármesteri hivatal parkolási osztályának vezetője, Nagy Zsuzsanna a lapnak elmondta, hogy Pasaréten a Szilágyi Erzsébet fasor–Lotz Károly utca–Pasaréti út–Gábor Áron utca által határolt területen kell majd fizetni a parkolásért, illetve a Rózsadombtól kívülre eső részen a Gábor Áron utca–Pusztaszeri út–Alsó Zöldmáli út lesz az új határvonal. A zónát hasonló szélességben szeretnék kiterjeszteni, mint a szomszédos Óbudán, ezért a Szépvölgyi út 52–66. előtti terület is a bővítés része lesz.

A II. kerületi önkormányzat a C, tehát a 300 forintos zónába javasolja az újonnan fizetőssé vált területeket, olcsóbb zóna létesítését nem tervezik. Az új rendelet szerint pedig a parkolás már reggel 8 órától fizetőssé válik, a kerületben jelenleg érvényes szabályoknál fél órával korábban.

Hozzátették: A II. kerület szeptemberben terjeszti be a fenti terveit a közgyűlés elé, a bevezetés időpontja tehát rajtuk múlik.