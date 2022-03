Zugló lehet a végzete a budai aranyifjú MSZP-s politikusnak

Horváth Csaba az 1990-es évek végén kezdte politikai pályafutását, az akkor még ereje teljében lévő Magyar Szocialista Párt egyik fiatal reménységeként. A szociálpolitikusi-szociológiai főiskolai, valamint humán szervezői egyetemi diplomával rendelkező Horváth még civilként a saját ügynökségével reklámozta Katona Bélát, az MSZP akkori budapesti főpolgármester-jelöltjét. Egy évvel később 1999-ben lett tagja az MSZP-nek, 2004-ben a párt budapesti szervezetének alelnökévé, majd 2010-ben elnökévé választották. Jelenleg Zugló polgármestere és a Fővárosi Közgyűlés tagja.

Meglepő kitérők és több botrány is kísérte Horváth Csaba politikai pályafutását, ennek ellenére a mai napig stabilnak tűnt a helyzete baloldalon, a szocialisták kötelékében. Az első nagy dobása a 2002-es önkormányzati választáson volt, amikor elnyerte a polgármesteri tisztséget a II. kerületben, miután parlamenti mandátumot is szerzett az országgyűlési választásokon.

A botrányok már ebben az időben sem kerülték el, mindjárt a 2000-es évek talán legsúlyosabb visszaélés-sorozatában a K&H botrányban került szóba az érintettsége.

Konkrétan felvetődött a gyanú, hogy a polgármesteri hatáskörét túllépve döntött a II. kerület egyik zűrös pénzügyi befektetéséről. Horváth Csaba szoros együttműködésben volt Kulcsár Attilával és a K&H-botrányban érintett Britton Zrt.-vel, ráadásul – a korabeli hírek szerint – önhatalmúlag döntött a kerület 700 milliós befektetésének a K&H-nál történő elhelyezéséről. A Fidesz parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezte az ügyben, és annak a gyanúja is komolyan felmerült, hogy a brókerbotrányba belebukott Kulcsár és cégcsoportja finanszírozhatta Horváth győztes kampányát 2002-ben.

A botrány nem akasztotta meg az MSZP politikusának karrierjét; bár 2006-ban alulmaradt fideszes riválisával, Láng Zsolttal szemben, így a polgármesteri posztot elbukta, de már 2004-ben a Fővárosi Közgyűlés tagja lett, ahol egészen 2019-ig különböző pozíciókat töltött be. Sőt, 2006-tól 2009-ig Demszky Gábor főpolgármester helyettese volt, az oktatás, a kultúra, valamint az egészségügy tartozott a felügyelete alá. Ebben az időszakban is súlyos botrányok árnyékolták be a Városházát, ekkor volt főpolgármester-helyettes Horváth mellett a szintén szocialista Hagyó Miklós.

A Demszky–Hagyó páros botrányainak szele Horváth Csabát is elérte, az uniós szinten is górcső alá vett, a rendszerváltás utáni legnagyobb korrupciós ügyként emlegetett 4-es metró beruházást vizsgáló parlamenti bizottság is beidézte őt meghallgatásra.