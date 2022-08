Elég álságos a polgármester asszony megnyilvánulása: ő csak arra figyel, hogy a Facebookon posztolhasson

– reagált megkeresésünkre Gyurákovics Andrea, a Fidesz–KDNP IX. kerületi képviselője arra, hogy míg múlt hét pénteken Baranyi Krisztina, Ferencváros ellenzéki polgármestere az LMP által szervezett tüntetésen beszédet tartott többek között az erdők és a fák fontosságáról, addig kedden a ferencvárosi önkormányzat egyik beruházása megvalósítása érdekében a kivitelezők kivágnak 16 darab életerős fát, melyek nagy része meghaladja a húszméteres lombmagasságot is. Az indoklás szerint mindezt azért, mert nincs elég hely a munkagépeknek a kanyarodáshoz.

Gyurákovics Andrea emlékeztetett: korábban a Ráday utcában a kollégium felújításakor a kivitelezők két, beteg invazív fa kivágásra kértek engedélyt. Akkor Baranyi kiakadt, és kijelentette: nem járul hozzá ehhez.

Kiderült ugyanakkor az is, hogy a mostani, Haller utcai fakivágás utáni pótlás részleteit a polgármester nem beszélte meg a képviselőkkel.

Gyurákovics Andrea lapunknak kifejtette: olyan megállapodást kötött a ferencvárosi vezetés, hogy az önkormányzat vállalja a magánterületen a zöldfelület gondozását, de a részletek megint csak nem ismertek. Hozzátette: azt sem tudni többek között, hogy mennyibe kerülnek majd ezek a munkálatok, és melyik kerületi cég fogja ezt végrehajtani.

Gyurákovics Andrea szerint most is az történik, ami általában: a polgármester hirtelen döntött, és erről utólag szerez tudomást a képviselő-testület. – Hol van ilyenkor Csárdi Antal, az LMP országgyűlési képviselője és zöldpolitikus vagy Jámbor András, a körzet országgyűlési képviselője, hogy tiltakozzon a fakivágások ellen? – tette fel a kérdést a Fidesz–KDNP IX. kerületi képviselője.

Alig harmincéves fák

A Drégely utca és a Mester utca sarkán, a Mester utca 45-ös szám alatt található a ferencvárosi önkormányzat tulajdonában lévő Ferencvárosi Egészségügyi Központ. Mellette, a Mester utca 49. szám alatt egy – most már – üres telek áll, ahol az egészségügyi központ terjeszkedési programjában szereplő új épület építése „a közeli jövőben” elkezdődik. A kivitelezés érinti a Haller utca 40. számú ingatlan határán lévő kerítést is, amely mellett 16 darab fa, többségében akác- és szilfa áll. Az ott lakók a Mandinernek arról beszéltek, hogy a fák 25-30 évesek. A lapnak elmondták azt is, hogy a közös képviselő az önkormányzattal, valamint a kivitelezőkkel történő egyeztetések során őket nem kérdezte meg, a fakivágásról egy augusztus 11-én kelt hírlevélből értesültek. A cikk szerint az egyik lakó nehezményezte, hogy akkor is kész tények elé volt állítva, nem volt beleszólási lehetőségük. Egy másik lakó megkereste a kerületi főkertészt, mivel annyira a szívére vette a fák sorsát.

Borítókép: Baranyi Krisztina polgármester a ferencvárosi közgyűlésen, 2022. június 22-én (Fotó: Havran Zoltán)