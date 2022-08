Elkezdődött a határvadászképzés

Elkezdődött a képzésük azoknak, akik az elsők között jelentkeztek a Készenléti Rendőrség határvadászezredébe. A négyhetes intenzív kurzuson a résztvevők elméleti és gyakorlati ismeretekre is szert tesznek.

A határvadászok az oktatás első napjától bruttó háromszázezer forint havi alapilletményt kapnak, a sikeres vizsgázók pedig csaknem négyszázezer forintot kereshetnek, és pótlékokat is kaphatnak majd.

A Készenléti Rendőrség határvadászezredénél Tarcsa Csaba, a Készenléti Rendőrség parancsnoka fogadta és tájékoztatta az újoncokat a képzés részleteiről. A négyhetes képzés alatt rendészeti, jogi, lövészeti és intézkedéstaktikai, valamint határőrizeti és határforgalom-ellenőrzési ismereteket sajátítanak el a hallgatók. A határvadászok körülbelül tíz százaléka az alapfizetésnél magasabb illetményt is kaphat más – például felderítési – feladatokért. A képzés teljes idején ingyenes ebédet, valamint a nem helyben lakók számára szállást is biztosítanak. – Sokan vannak, akik tenni szeretnének a hazájukért – jelentette ki Horváth József, az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója ezzel kapcsolatban az ­M1-en. A jelentkezők között ugyanis nemcsak pályakezdő fiatalok vannak, az idősebb generáció is megtalálhatja határvadászként a számítását. Ez annak is köszönhető, hogy a szolgálat biztos jövedelmet és állást nyújt, ahonnan nyugdíjba tudnak menni az emberek. Az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója úgy fogalmazott: ez a munka jó lehetőség, a fiataloknak pedig jövőképet is adhat a szolgálat.

– Vannak olyan fiatalok, akik úgy gondolják, ha megbecsülik magukat, jó teljesítményt nyújtanak, adott esetben, a későbbiekben továbbtanulhatnak, és a rendőri vagy a katonai pályára léphetnek, az egyfajta pályaorien­tációt is jelenthet. Előrébb is juthat, ha valaki itt leszolgálja a három vagy a kétszer három évét

– mondta a szakértő. A rendőrség egyébként továbbra is várja azok jelentkezését, akik az államhatár védelmére hivatottak, és tagjai szeretnének lenni a Készenléti Rendőrség határvadászezredének. A képzés mellett folyamatosan zajlik a toborzás és a jelentkezők alkalmassági szűrése is.

Borítókép: rendőrök a magyar–horvát határnál. Illusztráció (Fotó: Laufer László)