A fátyol- és gomolyfelhők mellett az ország nagy részén sok napsütés várható, de erősebben felhős területek, illetve időszakok is várhatók – elsősorban a Dunántúlon. Szórványosan valószínű záporeső, zivatar, legnagyobb eséllyel a Dunántúlon és délutántól a Tiszántúlon alakulhat ki csapadék. Az északi, északkeleti szél sokfelé megélénkül, főként az északkeleti megyékben erős széllökések is lehetnek – írja a Met.hu. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 25 és 33 fok között alakul, de a Dunántúlon néhol hűvösebb is lehet.

Forrás: Met.hu

Szakadozott felhőzet lesz felettünk, amelyből főként a Dunántúlon és a déli határvidéken fordulhat elő zápor, zivatar. Az éjszaka második felétől az északi határvidéken lehet kevesebb a felhő. Több helyen élénk marad az északi, északkeleti szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 15 és 21 fok között valószínű, de az északi völgyekben ennél hidegebb lehet.

Orvosmeteorológia

Gyenge hidegfronti hatás terheli szervezetünket– írja a Köpönyeg. A tartós hőség okozta tünetek mellet a megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.

Borítókép: fürdőzők a Balatonban a keszthelyi városi strandon (Fotó: MTI/Varga György)