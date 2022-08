Háborús uszítással vádolják az Iszlám Állam magyar dicsőítőjét

A Budapesti Gazdasági Egyetemen tanuló fiatal távoktatásra kényszerült, ez pedig szülei kecskeméti családi házában zajlott. A tanulás mellett azonban az internet legsötétebb bugyraiba, a maffiák és a terroristák által kedvelt dark weben kapott nagyon hatékony agymosást az Iszlám Állam toborzóitól. Itt kerülhetett kapcsolatba más szélsőséges iszlamista csoportokkal is, a vahabitáktól a szalafitákig.

V. Kende áttért az iszlám vallásra, arab nevet is választott magának, az Instagram-oldalát Hüsseyin Ziyad V. néven jegyzi, felesküdött az Iszlám Államra (ISIS).

Azonosult is az ISIS tevékenységével és taktikájával, hiszen akár öngyilkos robbantásra is hajlandónak mutatkozott. Szimpatizált azzal a gondolattal is, hogy járművel a tömegbe hajtson.

Mindezeket a hatóságok a V. Kende számítógépéből, okostelefonjából és egyéb adathordozóiból kinyert adatokkal bizonyították.

Az ISIS hóhéra

Élete végéig fegyházban marad a Szíriában lefejezésekben, gyilkosságokban részt vevő, arab nemzetiségű Hasszán Farhud, az ISIS hóhéra, miután jogerősen tényleges életfogytiglani szabadságvesztést kapott a Fővárosi Ítélőtáblán.