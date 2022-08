„Két unatkozó idióta” – Szanyi Tibor keményen kritizálta a baloldali képviselőket

Egy nap különbséggel az MSZP és a Jobbik politikusa is népszavazási kezdeményezést jelentett be Magyarország Európai Uniós tagságának megerősítéséről. A szocialisták részéről Ujhelyi István Európai Parlamenti képviselő vasárnap közösségi oldalán közölte, hivatalosan is be fogja nyújtani az illetékes választási bizottságnak a kérdést, miszerint „Egyetért-e ön azzal, hogy az Országgyűlés alkosson törvényt Magyarország európai uniós tagsága iránti elkötelezettségéről?

Egy nappal később a Jobbik is bejelentette népszavazási tervét, a párt elnöke és Európai Parlamenti képviselője, Gyöngyösi Márton a Nemzeti Választási Bizottság székháza előtt megtartott sajtótájékoztatón közölte, pártja azt szeretné elérni, hogy az országgyűlés ne hozhasson olyan döntést, amely Magyarország Európai Unióból való kilépéséhez vezethet.

A Jobbik kezdeményezése abban a kérdésben kérné ki a polgárok véleményét, egyetértenek-e azzal, hogy „Az Országgyűlés ne támogathasson olyan javaslatot vagy indítványt, amely Magyarország Európai Unióból való kilépését eredményezheti”.

Gyöngyösi Márton a sajtótájékoztató után hivatalos úton is benyújtotta pártja kezdeményezését, erre reagálva Ujhelyi István bejelentette, a párhuzamosság elkerülése érdekében, valamint tekintettel a kérdés körül kialakult baloldali megosztottságra, visszavonja javaslatát.