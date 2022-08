Kitüntetéseket adott át Csák János miniszter

A miniszter felhívta a figyelmet, a másik ember méltóságának elismerése abszolút és állandó, amit meg kell őrizni „a történelem változó divatjai és téveszméi viharában” is. Ha ezt feladjuk, minden emberit feladunk – fogalmazott, jelezve, hogy ez a meggyőződés hatja át a kormány tevékenységét is.

Kiegészítette, vannak örök emberi jók, amelyek ápolása és elősegítése a kormányzat kötelessége, mint például a béke és biztonság. Szerinte ez az alkotó tevékenység alapja, de ilyen a kötődés, a valahová tartozás is, mert

gyökerek nélkül az ember csak sodródik a világban.

Mint elmondta, emiatt nem tudnak engedni a meggyőződésükből, amely szerint a család a társadalom morális kultúrájának elsődleges forrása, így tehát támogatása méltó és igazságos. Kifejezte azt az érzését, hogy

az emberi jók biztosításához a kultúrán keresztül vezet az út

és kifejtette, önazonosság nélkül a közösség nem képes kézben tartani a sorsát, megőrizni önrendelkezését, cselekvőképességét. Kultúra nélkül széthullik a közösség, mint a gyöngysor, amiből kihúzták a selyemszálat és a gyöngyök szétgurulnak, majd betemeti őket a por – egészítette ki. Rámutatott, ezért kell ápolni a kultúrát.

A kormány tisztában van szellemi és lelki örökségünkkel, és mindent megteszünk, hogy ezt megőrizzük, ápoljuk, és gyarapítva átadjuk a következő nemzedékeknek

– mondta.

A Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal kitüntetésben részesült:

Czakó Gábor, a nemzet művésze, Kossuth- és József Attila-díjas író, nyelvrégész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, Horváth József Széchenyi-díjas agrármérnök, növényvirológus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Georgikon Campusának professor emeritusa és Lator László, a nemzet művésze, Kossuth- és József Attila-díjas költő, műfordító, esszéista, a Digitális Irodalmi Akadémia alapítója.

A Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozat kitüntetést vehetett át többek között Balla György, Széchenyi-díjas orvos, gyermekgyógyász, neonatológus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kara Gyermekgyógyászati Intézetének egyetemi tanára, az Európai Perinatológiai és Neonatológiai Társaságok Föderációjának alelnöke, Felföldi László, a Pécsi Egyházmegye megyéspüspöke, valamint Hoppál Mihály Széchenyi-díjas etnológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontja Néprajztudományi Intézetének korábbi igazgatója, az Európai Folklór Intézet alapítója és volt igazgatója.

Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozat kitüntetést vehetett át többek között Elek Tibor József Attila-díjas irodalomtörténész, kritikus, a Bárka és a BárkaOnline főszerkesztője, az aradi Irodalmi Jelen kritikai rovatvezetője, a Gyulai Várszínház igazgatója, a Körös Irodalmi Társaság elnöke, Granasztói Péter történész, etnográfus, a Néprajzi Múzeum főigazgató-helyettese, valamint Lengyel Beatrix történész-muzeológus, a Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtárának tárigazgatója.

Népművészet Mestere díjban részesült többek között Bozsik Margit népdalénekes, népzenész és Szabó István táncos hagyományőrző.



