Kizárnák a Jobbikból Molnár Enikőt

Mint arról beszámoltunk, Gyöngyösi Márton jelenlegi pártelnök a kortesbeszédében azt ígérte, megválasztása esetén békét teremt a Jobbikon belül, mindenki munkájára számít, szeretne mindenkivel együtt dolgozni. Gyöngyösi azonban pártelnökké választását követően szinte azonnal felszólította Jakabot, mondjon le a frakcióvezetésről. Indoklásként azt mondta, nyár van, a fű se nő ilyenkor, pihenjen. Majd két év múlva számít rá a kampányban, addig stratégiai csendet kér tőle.

Árulkodó belső levél

Minderről Molnár Enikő írt abban a levélben, melyet a Jakab leváltása előtti nap küldött el a jobbikosoknak.

Molnár szavai szerint miután Jakab nem volt hajlandó önként távozni, leváltására több próbálkozás is történt a héten Lukács László György kezdeményezésére. Lukács László pedig elkezdte maga mellé állítani a frakciótagokat, hogy Jakab Pétert leváltva ő legyen a frakció vezetője, ha kell, akkor már a frakció működési szabályzatát is figyelmen kívül hagyva.

Hamar maga mellé állította Brenner Kolomant, Z. Kárpát Dánielt, Bencze Jánost, Balassa Pétert, Sas Zoltánt, Varga Ferencet, Végh Noémit és Szabó Hajnalkát. Utóbbiaknak át kell majd adniuk mandátumukat két elnökségi tag számára. Az egyiket hamarosan Ander Balázsnak, cserébe azért, hogy visszalépett Gyöngyösi javára a tisztújításon. Molnár hozzátette, ezután Jakab Péter csak frakcióvezetői engedéllyel szólalhatna fel a parlamentben. Ami a történtek után nehezen elképzelhető. Leváltása óta egyébként Jakab nem is szólalt fel a parlamentben.

Elhagyott pártlogó

Azzal a lendülettel, ahogy lemondott a Jobbik elnöki posztjáról, Jakab tudatosan kerülni kezdte a jobbikos pártlogó használatát a közösségi médiában. „Maradok a nép pártján” szlogennel a bukott elnök új útra lépett, és feltehetően új párt alapítását helyezte kilátásba. Pedig Jakab ekkor még a frakcióvezetője volt a Jobbiknak, több mint egy hónapig. Viszont azzal, hogy elnöktársai Potocskáné Kőrösi Anitával az élen fellázadtak ellene, Jakab pedig kényszerből lemondott a párt vezetéséről, a bizalomvesztés visszafordíthatatlanná vált. Ráadásul addigra a vezetés elérte azt is, hogy Molnár Enikő, aki Jakab legfőbb bizalmasa volt – sőt egyesek szerint valójában ő volt a főnök, aki megmondta Jakab Péternek, mit és hogyan csináljon –, lemondjon minden pozíciójáról, így a kabinetfőnöki posztról is.

Jakab Péter tehát elhagyta a jobbikos logót, közösségi oldalán már látszólag semmi nem köti a párthoz. Emellett egy régi-új Facebook-oldalt is kreált A nép pártján elnevezéssel. A dolog érdekessége, hogy az oldal eredetileg a Jobbikhoz köthető Zöld Válasz Egyesületé volt, melynek korábban Molnár Enikő is tagja volt, és ő volt az oldal kezelője is. Vagyis Jakab, kvázi megtagadva a Jobbikot, elvette a párt közösségi oldalát.

A Zöld Válasz Egyesület jelenlegi vezetője egyébként Nunkovics Tibor, a párt nemrégiben kinevezett pártigazgatója. A történtek után a Jobbik frakciója – minden bizonnyal Jakabnak üzenve – közleményben tudatta, hogy a párt képviselői a jövőben csak a párt arculati elemeivel, logójával ellátott anyagokkal dolgozhatnak. A határozat nem járt eredménnyel, Jakab azóta sem jelzi bejegyzéseiben, hogy köze lenne a Jobbikhoz.

– Jakab Péternek a frakcióra kell hallgatnia, és nem egy olyan személyre, aki ebben mást mond neki, és esetleg más a terve – fogalmazott pár hete Lukács László György az ATV-ben arra a kérdésre, hogy marad-e Jakab a frakcióban. A frakcióvezető Molnár Enikőre utalva azt mondta, nem arra kellene biztatnia Jakabot, hogy eltávolodjon a Jobbiktól, ezzel az ellenzék további megosztásán dolgozva.

Ámokfutásba kezdett

– Molnár Enikő nem bírja elviselni azt a helyzetet, hogy Jakab Péter személyére a frakcióvezetői posztban sem tartanak igényt, ezért Molnár Enikő ámokfutásba kezdett – mondta Potocskáné Kőrösi Anita a Mediaworks Hírcentrumának azután, hogy nyilvánosságra került Molnár belső levele.

A párt elnökhelyettese úgy fogalmazott: – Az elkövetkezendő napokban, hetekben nyilván látni fogjuk, hogy mi fog történni, de én egyértelműen politikai karaktergyilkosságnak és törés-zúzásnak értékelem, amit Jakab Péter legfőbb bizalmasa és tanácsadója végez a háttérben.

A Potocskáné által megfogalmazottak pedig elegendő alapot adhatnak ahhoz, hogy a Jobbik etikai eljárást kezdeményezzen Molnár Enikővel szemben, és javasolja kizárását a pártból. Tekintettel a belső feszültségekre és arra, milyen veszélyt jelenthet még Molnár ámokfutása, Jakab legfőbb tanácsadójának – lapunk ­információi szerint – mennie kell a Jobbikból, majd sokak reménye szerint Jakab is követi bizalmasát.