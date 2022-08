Összhangban test, lélek és erkölcs: sokak útja lehet a NaPro technológia

Idő, türelem és odafigyelés

– erre van szükségük a pároknak Schaffler Orsolya szerint, amikor az új reprodukciós tudomány egyik megfigyelési eszközét, a Creighton-módszert (Creighton Model FertilityCare, CrMS) alkalmazzák a kóros állapotok diagnosztizálásához. Schaffler Orsolya Magyarországon elsőként sajátította el és kezdte oktatni a nők biológiai jeleinek megfigyelésén alapuló természetes családtervező módszert. Mint mondta, a NaPro technológia, vagyis

a természetes reprodukciós technológia nemcsak a meddőség, de a különböző nőgyógyászati megbetegedések, rendszertelen ciklusok, premenstruációs szindróma esetén is alkalmazható.

A Creighton-módszer pedig – amellett hogy diagnosztikai eszköz lehet egy erre képzett orvos kezében – akár a gyermekvállalás elkerülésére is jó eredményekkel használható.

Sokaknak nem opció a lombik

– Hiszek a pozitív kommunikáció erejében: ha elmondjuk, hogy alapos kivizsgálás után az orvossal közösen megtalálhatjuk az okát annak, hogy miért nem jön a baba, azzal mindenki nyer: a párkapcsolatnak és a jövendő kisbabának is jót tesz. Ráadásul a Creighton-módszer egy önmegfigyelésen alapuló családtervezési módszer – fogalmazott lapunknak az oktató. Schaffler Orsolya elárulta, ő maga személyes érintettsége révén találkozott az NPT-vel, miután több orvos is a lombikprogramhoz irányította. Hangsúlyozta: senkit sem szeretne megítélni, nála azonban nem volt opció a lombik, egyrészt vallásossága, másrészt az eljárás veszélyeinek mérlegelése miatt.

A mesterséges módszerek nem az okot szüntetik meg, hanem kikerülik azt, így nem gyógyítják meg a nőt. Ha pedig a szervezet nem egészséges, akkor egy mesterségesen létrehozott várandósság is hamar veszélyeztetetté válhat

– fogalmazott Schaffler Orsolya, aki hamar rájött, hogy Magyarországon mind a Creighton-módszer, mind az erre alapuló NPT teljesen ismeretlen, ezért húgával együtt nekiláttak, hogy feltérképezzék a lehetőségeket.

– Mivel nem tartottam elfogadhatónak, hogy csak külföldön lehet elérni a technológiát, felkerestük Írországban Phil Boyle-t, aki a NaPro technológiát Amerikából Európába hozta. Ő hívta fel a figyelmemet arra, hogy Magyarországon is szükség lesz oktatókra ahhoz, hogy a módszer ismertté váljon – mondta Schaffler Orsolya, aki izgalmasnak, afféle detektívmunkának tartotta a táblázat használatát, amelyet első körben a saját felhasználói szintjén tanult meg alkalmazni.

Módszerek a tudatos cikluskövetésre

A Creighton-módszer központi eleme ugyanis egy informatív táblázat, amelyet a nőnek (a párnak) kell nap mint nap kitöltenie a saját testének változásait figyelve.

A tudatos cikluskövetés fényt derít a szervezetben zajló eseményekre, ami által a lelki gátló tényezők is oldódhatnak.

A táblázatvezetéssel pedig később az orvos képes meghatározni az eltérések okát, majd a diagnosztizálás után a gyógyítás módját is. – Amikor az ember látja az eltéréseket, elkezd gondolkozni, hogy mi lehet mögötte. Ez akkor is segítség, ha a későbbiekben kezelésre van szükség, hiszen az orvos iránytűt kap a kezébe, hogy merre induljon el, miket kell vizsgálnia. Mindezzel vált egyértelművé, hogy oktatóvá kell válnom – hangsúlyozta Schaffler Orsolya, aki maga is elvégezte a 13 hónapos, nemzetközileg is akkreditált amerikai képzést, amely az oktatóvá váláshoz szükséges.

A Creighton-módszer oktatója rámutatott, hogy a különféle cikluskövetési módszerek (a Creighton mellett a Billings, a FEMM Health vagy a Sensiplan) hazai oktatói már nagyon sokan vannak, ami azt jelenti, hogy egyre több nő fedezi fel ezeknek a megfigyeléseknek a fontosságát mint tudományos, valid módszert a reproduktív egészségéhez. A személyes oktatás online formában is elérhető. – Nagy öröm számunkra, hogy szeptembertől az orvostanhallgatóknak már a Semmelweis Egyetemen is felvehető szabadon választott tantárgyként a cikluskövetés alapja – emelte ki Schaffler Orsolya.

Mik lehetnek a terméketlenség okai?

Civilizációs tünet, hogy kitolódott a gyermekvállalás kora, és sajnos komoly probléma, hogy harmincöt éves kor felett jelentősen romlanak a fogantatás esélyei

– magyarázta az oktató, hozzátéve, azt tapasztalják, hogy a negyven ­közeliek például nagyon nyitottak a természetes reprodukciós technológia iránt.

Schaffler Orsolya könyvet is írt Gyermekáldás természetesen címmel, amely a Magyar Kurír gondozásában jelent meg 2017-ben. Az interjúkötetben az NPT-ről beszélnek szakemberek és házaspárok, vagyis az orvosok, a Creighton-módszer oktatói és a NaPro technológia révén gyermeket világra hozó házaspárok szempontjait egyszerre mutatja be.

Schaffler Orsolya kiemelte:

az állam és az egyház támogatását egyaránt élvezik, hiszen mind a cikluskövetés, mind a helyreállító orvoslási módszerek teljes összhangban vannak az egyház tanításával. A Katolikus Szeretetszolgálat Természetes gyermekáldás projektje 2018-ban kezdődött, az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával.

A projekt célja, hogy megismertesse a magyar társadalmat és az orvostársadalmat azokkal a módszerekkel és orvosi protokollokkal, amelyek segítenek feltárni az elmaradt gyermekáldás okait. Az alkalmazott módszerek nemcsak a katolikus egyház tanításával összeegyeztethetők, de sem az orvosoknak, sem a pácienseknek nem okoznak egészségügyi vagy lelkiismereti problémát. A projekten belül orvosokat is képeznek, emellett a programnak köszönhetően jött létre a Cikluskövetés.hu honlap is, ahol részletes leírások, számos felhívás, plakát és ismeretterjesztő videó is elérhető a témában.