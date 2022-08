Összelopkodott szlogenek a „népnek”

Emellett Jakab Péter nemcsak volt pártjától, hanem az egyik legszorosabb szövetségesétől, Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnöktől is vett át szállóigévé vált kifejezést. Facebook-oldalának egy posztjában Orbán Viktor kampányáról azt írja: „Hazudott. Nem kicsit, nagyon!”

Az őszödi beszédből átvett szófordulattal egyébként arra a posztra reagált, amelyben a miniszterelnök bejelentette: energia-veszélyhelyzetet hirdet a kormány annak érdekében, hogy az elszálló energiaárak mellett is fenntartható legyen a rezsicsökkentés.

Jakabék ezzel párhuzamosan a rezsicsökkentéssel is házalnak, amit eredetileg a Fidesz még 2013-ban vezetett be. Pedig a Jobbik, amelynek Jakab Péter 2014-ben miskolci polgármesterjelöltje, 2018-tól pedig országgyűlési képviselője volt, nem támogatta a rezsicsökkentést. Ettől függetlenül a Nép Pártján most a rezsinövelés ellen gyűjt aláírásokat, ezzel a témával próbál kampányolni.

A volt Jobbik-elnök Facebook-oldala emellett nagy energiát fektet volt pártjának ekézésébe is. Az eddigi legsúlyosabb posztjában azt írta: a Jobbik a Fidesz csicskapártja lett.

Természetesen ez a kifejezés is lopott; Orbán Viktor miniszterelnök 2017-ben mondta először a Jobbikra, hogy csicskapárt lett belőle, amikor Vona Gáborék a választási kampányukat Simicska Lajos támogatásával próbálták sikerre vinni.

Borítókép: Vona Gábor, a Jobbik ex-elnöke már nem rúg labdába a politikai porondon (Fotó: Kurucz Árpád)