Mandátumbitorló

„Aki a Szent Koronára tett esküt nem tartja be, az a választóknak tett ígéretét sem fogja betartani, tehát hiteltelen politikus.”

Kitaláljuk-e, kinek a gondolatával kezdtük mai vezércikkünket? Hogy jobbikos az illető, mondani is felesleges, hiszen köztudomású, hogy a szokásos parlamenti eskün túl ők még egy külön bejáratú becsületrendezvényt is tartanak a Szent Korona előtt. Segítek picit: nem Novák, nem Dúró, nem a mostani Mi Hazánk képviselői eresztették el a fenti mondatot. Hanem maga Jakab Péter, 2018-ban, amikor a Jobbikból kivált képviselőtársaira oly könnyedén ráhúzta a vizes lepedőt a nyilvánosság előtt.

Most viszont az a helyzet, hogy a pártjából kiebrudalt Jakab még véletlenül sem tartja erkölcsi kötelességének, hogy visszaadja mandátumát. Amit három esztendeje olyan merész képzettársítással másokra hárított, annak tökéletesen silány alanyává szegődött. Most nincs Szent Korona, nincsenek jobbikos szavazók, nincs becsület, nincs adott szó. Most csak a jó kis fizetés van.