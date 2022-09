Balos aktivisták hergelik a diákokat

A korábbi évek kormányellenes tüntetéseiről és baloldali aktivista tevékenységekről is jól ismert arcok jelentek meg a hétfőn reggel élőlánccal indított, majd vonulásos tüntetéssé alakult diákmegmozduláson Miskolcon.

A fekete ruhába öltözött demonstrálók azért hirdettek tiltakozó akciót a Herman Ottó Gimnázium elé, mert a tankerület felmentette az intézmény igazgatóhelyettesét, Dezsőfi Györgyöt, miután ő is részt vett az iskola tantestületének 36 tagjával együtt a szeptember 5-i polgári engedetlenségi akcióban. A megmozduláson azonban nemcsak a Herman diákjai és tanárai vettek részt, és a félórásra tervezett élőlánc tüntetéssé alakult: a nagyjából nyolcszáz főre becsült tömeg átvonult a tankerületi központhoz, hogy átadják a petíciójukat, amelyben igazgatóhelyettesük felmentésének visszavonását követelik.

A tüntetést élő videóban közvetítette Facebook-oldalán Molnár Áron, akit a színészi alakításai mellett – vagy inkább előtt – politikai aktivistaként ismert meg a nagyközönség. Molnár néhány újságíró, fotós és Gulyás Márton – a Partizán nevű videócsatorna vezetője és szintén régi baloldali aktivista – társaságában a portás határozott tiltakozása ellenére behatolt a tankerületi központ épületébe és meg sem álltak az igazgató irodájáig.

A videón látható, amint a hívatlan „küldöttség” bemegy a tankerületi igazgató irodájába, és szóváltás alakul ki. Gulyás Mártonék folyamatosan videóz­ták az eseményt, majd Molnár a diskurzus egy pontján hangosan beszólt az előtérből a tankerületi igazgatónak: „Nem elbeszélgetni kell, hanem a petíciót akarják átadni a diákok!” Néhány másodperc múlva hangosan noszogatni kezdte a két, szemmel láthatóan bizonytalankodó diákot, hogy adják már át a petíciót. A tanulók erre teátrális mozdulattal ledobták az íróasztalra a követeléseket tartalmazó papírt, sarkon fordultak, és a csapat elindult kifelé az épületből.

A két ismert baloldali aktivista tevékeny részvétele a tüntetésen azt bizonyítja, hogy a pedagógusok követeléseinek olykor törvénytelen akciókkal is hangot adó megmozdulásait tudatos, kormányellenes politikai hecckampánnyá próbálják alakítani.

Molnár Áron – aki noÁr néven mozgalmat is alapított – politikai szerepvállalása azzal kezdődött, hogy 2018. február 19-én a YouTube-on közzétett egy klipet, amelyben a kormány migrációs politikáját kritizálta. Majd április 4-én, az országgyűlési választások után azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy egy klipet jelentetett meg, amelyben kifejezte támogatását az ellenzéki pártok által is aktívan támogatott, már sokadik diák- ,tanártüntetés mellett.

Az aktivista teljesítményével kiérdemelte Soros György alapítványának elismerését is. A noÁrnak nevezett projekt alapítója Molnár Áron felesége, Duda Éva koreográfus is. A Duda Éva Társulat pedig négymillió forint támogatást kapott még 2019-ben Soroséktól.

Régi harcos baloldali aktivistának számít Gulyás Márton is, akit jelentős összegekkel támogatnak a Soros-világhoz tartozó szervezetek. Ő még 2017-ben robbant be a nyilvánosságba, amikor 300 óra közmunkára ítélte a bíróság, miután festékkel öntötte le a Sándor-palotát egy tüntetésen. Gulyás később létrehozta a Partizán nevű YouTube-csatornát, amelynek Facebook-oldalán tavaly decemberben elárulta: a Partizán Rendszerkritikus Tartalom-előállításért Alapítvány két nagy presztízsű, meghívásos pályázaton is díjazásban részesült. Amíg a German Mar­shall Fund kiírásán 15 ezer dollár, addig a The Foundation for Democracy and Pluralism meghívásos pályázatán 200 ezer euró díjazásban részesült. Utóbbi kapcsán kiderült, a civil kezdeményezések támogatását célzó alapítvány egyik vezetője Daniel Sachs, aki a Soros György-féle Open Society Foundations nemzetközi tanácsadói testületében is helyet foglal, míg a washingtoni központú Marshall Fund donorlistáján közvetlenül is ott szerepel a Soros-féle alapítvány.