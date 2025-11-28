Újra a színpadon

A Luxemburgban élő, madeirai ingatlannal is rendelkező Kollár Kinga nemcsak helyesnek tartja, ha Magyarország nem kapja meg a neki járó uniós forrásokat, de a már elutalt pénzek is bosszantják. Ennek fényé­ben még orcátlanabb a tiszás EP-képviselőnek az a kijelentése, amit a brüsszeli plenáris vidám színpad közönsége előtt mondott minap: – A leköszönő kormány elhibázott gazdaságpolitikája miatt a magyar emberek egyre rosszabbul élnek. – Áprilisban még visszatérünk erre. Akkor, amikor a valóban leköszönő ötödik Orbán-kormányt fölváltja az újabb. A hatodik. Akkor majd kacagni, sőt hahotázni fogunk a teflonmosolyú kontinensanya lefagyott ábrázatán.

Tavasz óta tudjuk, hogy Kinga asszonyt erősen foglalkoztatja a 2026-os választás. Ki ne emlékezne a milliomos delnő ominózus EP-felszólalásának legveretesebb passzusára? Arra, amivel elismerte, hogy a Tisza keresztbe tesz nemcsak a magyar kormánynak, hanem a magyar embereknek is. A monológ legirritálóbb része a hazai kórházakról szóló passzus, amelyben hősnőnk azzal kérkedik, a helyreállítási alap forrásaiból ötven kórházat lehetett volna felújítani, ám az – nem utolsósorban a tiszás képviselők állhatatos igyekezete révén – nem valósulhatott meg. – Én ilyen értelemben nagyon pozitívan tekintek a 2026-os választásra – szavalta idvezült tekintettel a hazáját árusító fekáliamixer. (Akit később egy vihogó asszonykórus próbált megoltalmazni a Hír TV riporterének kérdéseitől.) Az eset kapcsán maga Magyar Péter is megszólalt. – Azért támadják Kollárt, mert a hatalom fél – tette tisztába az ügyet a nadrágjába ürítő platószónok.