Hogyan lehet csatlakozni a Mediaworks Tehetséggondozó Programjához?

Kedvet kaptál a programhoz, de több információra van szükséged? Olvasd el a leggyakoribb kérdéseket és az azokra adott válaszokat:

- Mikor indul, meddig tart a Mediaworks Tehetséggondozó Program?

Az MTP második kurzusának jelentkezés határideje 2022. október 15-e, amit az érdeklődés függvényében esetleg meghosszabbíthatunk. Az interjúztatások a jelentkezési határidő lezárulása után két héten belül zajlanak le. A sikeres pályázók kiértesítése és a szerződések aláírása november második felében kezdődik. Ezt követően lesznek az első csoportok első órái. A képzés öt hónapig tart.

- Hány fővel zajlanak a tehetséggondozó foglalkozások?

A foglalkozásokon résztvevők maximális létszáma 16 fő, vagyis garantált az ideális kiscsoportos légkör. Amikor nem előadásokat hallgatsz, akkor egy csak rád figyelő mentor mellett szerezhetsz újságírói tapasztalatokat, s ilyenkor teljesen személyre szabott, csak rád fókuszáló tapasztalatszerzés részese lehetsz.

- Mekkora a díjazás?

A díjazás összegéről a kommunikációs protokollunk szerint most csak annyit tudunk jelezni, hogy az méltányos és versenyképes juttatás lesz. A konkrét összegről azoknak adunk majd tájékoztatást a tehetséggondozásról, akik a sikeres jelentkezés és az interjúztatás után odáig jutnak, hogy szerződést kínáljunk nekik.

- Meddig kapom a díjazást?

A szerződés fennállása alatt folyamatosan. A cél azonban az, hogy a lehető legrövidebb idő alatt olyan piacképes tudásra tudjatok szert tenni a médiaszakmában, amelynek köszönhetően a cég valamelyik médiaműhelyében vonzó karrierút tud előttetek nyílni.

- Vidéki vagyok, határon túli vagyok. Jár utazási és szállás-hozzájárulás?

Sajnos nem.

- Kik a tehetséggondozó program előadói és gyakorlatvezetői?

A Mediaworks legfontosabb közéleti szerkesztőségeinek ismert és elismert szerkesztői, újságírói. Az előadók és a mentorok közül néhányat a képzés Facebook-oldalán személyesen is megismerhettek egy-egy bemutatkozó videó alapján. Ott lesz a tanárok között Toót-Holló Tamás, a Magyar Nemzet jelenlegi, és Ballai Attila, a Magyar Nemzet előző főszerkesztője, Nagy Árpád, a Magyar Nemzet főszerkesztő-helyettese, valamint Jakubász Tamás, a Mediaworks Hírcentrum főszerkesztő-helyettese is. A tanári gárdában számos olyan kollégánk is képviselteti magát, aki most vagy korábban hivatalos médiaképzéseken oktatott. Ezzel nem ért véget a sor: de már ez a névsor is világosan mutatja, a programunk elsődlegesen gyakorlatorientált lesz, hiszen minden előadónk valamelyik jeles médiaműhelyünk tevékeny tagja. A mentorok pedig gyakorló újságírók, szerkesztők lesznek, akikkel akár egy-egy tudósításra, sajtótájékoztatóra is elmehettek majd, hogy velük együtt éljétek át a média nyújtotta folyamatos pörgést.

- Milyen tanúsítványt ad a képzés?

Gyakornoki programunk nem az oktatás, hanem a tehetséggondozás tevékenységi körében értelmezendő, így a részvétel elismeréseként általunk kiállítható dokumentum egy hivatalosan validált okmány lesz. Ennek erejét és jelentőségét nem a formális jellege, állami elismerése, hanem a mögötte álló gyakornoki program tekintélye adja. Ebben egyébként nincs semmi kivételes: a program dokumentálása során mi is ugyanúgy járunk el, ahogy a tehetséggondozó munkát folytató egyéb szellemi vállalkozások. Abban viszont biztosak lehettek, hogy minden önéletrajzban kellő súllyal szerepeltethetitek nálunk elvégzett tehetséggondozó foglalkozást.

- Van korhatár a Mediaworks Tehetséggondozó Programhoz?

Döntően a 22 és 30 év közötti korosztályt célozzuk meg, azt a generációt, amelyik most építi a karrierjét, s a média területén szeretné kifutni a lehető legjobb formáját. Szoros kivételként a karriert újrakezdeni kívánókra is kíváncsiak vagyunk. Ha valaki kilóg a megadott korhatárok közül, de nagyon motivált, akkor ne fogja vissza magát. Lássuk, mire megyünk egymással!

- Kötött elfoglaltságaim vannak és/vagy egyetemre járok, ahonnan csak az órarendem réseiben tudnék a foglalkozásra eljárni. Ez akadály?

Elvben nem, a gyakorlatban viszont mindkét helyzet megoldandó problémát jelent. Ha sok ilyen helyzetben lévő jelentkezőnk van, igyekszünk megoldást találni erre a kihívásra is. A lényeg mindenesetre az, hogy a tehetséggondozó foglalkozás három különböző részében hetente legalább 30 órában foglald el magad az általunk biztosított keretek között. Ez úgy áll össze, hogy hetente lehet legalább négy óra olyan foglalkozásod, amelyen előadásokat hallgatsz. A heti harminc órához hátralévő rész pedig részint a mentor felügyelete alatt zajló újságírói szakmai tapasztalatszerzésből, részint a tehetséggondozást végző előadók és mentorok instrukciói alapján végzett saját szellemi tartalmak előállításából tevődik össze.

- Mire számítsak, ha meghívnak egy interjúra?

Tudnunk kell, ki mennyire jártas a közéletben, mennyire tájékozott a világ dolgaiban, tehát egyfajta közéleti, gazdasági tájékozottság elengedhetetlen. Ezt fogjuk felmérni az interjút megelőzően egy 15 perces írásos tesztben s egy röviden kifejtendő választ igénylő esszékérdéssel. Ezután – szintén 15 perc erejéig – szóban is eszmecserét kezdünk a jelentkezőkkel. A beszélgetésre felkészülve hozd képbe magad a közélet általános kérdéseiben, tudd, milyen kormányzati szervek, intézmények, pártok határozzák meg a közéletünk, gazdaságunk és kultúránk dimenzióit – s tudd azt is, hogy kik a meghatározó szereplők ebben a világban.

- Milyen legyen a videó, amit beküldök? Hogyan küldjem be?

Nem szükséges hozzá profi vágás, zenei aláfestés – bár aki tud ilyet is csinálni, az ne fogja vissza magát. De a lényeg mindössze önmagad hiteles felmutatása és eladása. Nem kell semmi póz, légy az, aki vagy. Mutasd meg magad, érzékeltesd, hogy vannak gondolataid a világról, s hogy köztünk van a helyed. Az viszont fontos, hogy a megadott két percbe mindenképpen szorítsd be magad: ez is egy teszt, annak a tesztje, hogy képes vagy-e korlátok között tartani az ambícióidat. Tekints úgy erre a videóra, mintha egy motivációs levelet írnál nekünk – csak mindezt szóban add elő. Az önéletrajzoddal, a motivációs leveleddel és a publikációs listáddal együtt a [email protected] e-mail-címre elküldött e-mailbe kérjük bemásolni azt a linket, amelyen keresztül a zárt YouTube-csatornára feltöltött videóanyagod számunkra elérhető. A zárt Youtube-csatornára feltöltött anyagot te kezeled, azt mi nem veszünk át adatkezelésre, hanem csak a döntést előkészítő háttéranyagnak tekintjük. A felvételi eljárás végén a videódat természetesen te magad bármikor törölheted. Az adatkezelésünkkel kapcsolatos tájékoztatót megtalálod a https://mediaworks.hu/adatvedelem/ oldalon.

- Egy adott napon maximum hány órányi foglalkozás van?

Lesz hetente legalább négy óra olyan foglalkozásod, amelyen előadásokat hallgatsz. Ezt akár összevontan is igényelheted. Aztán van még a mentorok mellett töltendő tapasztalatszerzés ideje. Minden más az előadók és a mentorok instrukciói alapján végzendő szellemi tartalom-előállítás lesz – iskolásan szólva: a „házi feladatok" elkészítése.

- Milyen szerződést kell aláírni?

Olyat, ami számodra is, számunkra is kellő garanciát jelent. Te azt szeretnéd, hogy biztosítva lásd: ha kellően motiváltan veszel részt a programunkon, biztos lehess abban, hogy a díjazásodat rendben megkapod. Lesznek erre garanciák a szerződésben. Mi pedig abban szeretnénk biztosak lenni, hogy azokkal dolgozunk együtt, akiknek köztünk a helye. Lakva ismerni meg egymást – hangzik a mondás. Ha összebútorozunk, s kiderül, nem az a lényeg számodra, hogy a tudásodat gyarapítsd, hanem csak a bevételeidet számolod, akkor civilizáltan meg kell tudnunk válni egymástól. A szerződés számunkra erre is garanciát fog adni. De ne aggódj, minden nagyon korrekt módon zajlik: ha valamiben elmaradsz, ha gondjaink vannak a hozzáállásoddal, mindig visszajelzünk. Előbb sárga lap van, ha van, s nem a piros lappal kezdünk.

- Tankönyvekre szükség lesz?

Nem. Ez nem oktatás, hanem egy gyakorlatorientált program, vagyis itt mindent a média működésének közvetlen közelében sajátíthatsz el. A „tankönyvünk" az a médiatér, amelyben nap nap után cikkek jelennek meg. Ezt fogjuk elemezni, ebben a médiakörnyezetben teszünk téged otthonosan tájékozódni képes újságíróvá.

- Mi számít portfóliónak? Mit ismernek el publikációnak?

A mai médiatérben tág tere nyílik az írásos önkifejezésnek: egy fiatal ma már blogot írhat, s olyan posztokat is közreadhat a közösségi médiában, amelyek egy-egy igényes cikknek is beillenek. Erre nyilvánvalóan tekintettel vagyunk: így nemcsak a mainstream sajtóban megjelent publikációkat fogadjuk el viszonyítási alapnak a portfóliódban, hanem bármilyen olyan megnyilvánulást, amelyet bármilyen kommunikációs platformon jegyeztél, s amelyről úgy érzed: jól kifejezi a gondolataidat. Portfólió nélkül, de a világra nyitott érdeklődő fiatalként is jelentkezhetsz: hidd el, a bemutatkozó videód, illetve a vizsgán mutatott produkciód is elég lehet ahhoz, hogy megítéljük a tehetségedet.

- A foglalkozásokra be lehet csatlakozni online?

Nem. Nem hiszünk a hibrid jelenlétben. Ez a képzés a gyakorlatról, az előadóinkkal és a mentorainkkal kiépített közvetlen intellektuális kapcsolatról szól. Ez egy olyan állás, ahol valóban állandó és élő interakcióban szeretnénk lenni a kiválasztott ifjú tehetségekkel.