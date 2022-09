Ismét korrupció miatt ítélhetik el a volt rendőrtábornokot

Iratismertetéssel folytatódik kedden a bizonyítási eljárás, amelynek eredményes befejezése esetén perbeszédek és ítélethirdetés várható Ármós Sándor volt rendőr dandártábornok büntetőperében.

A vádirat lényege szerint a másodrendű vádlott egy találmányával kereste meg egy régi ismerősét, az elsőrendű vádlottat, Ármós Sándort, akit arra kért, hogy kapcsolatai révén segítsen neki az általa kifejlesztett eszköz belügyminisztériumi bemutatását megszervezni. A másodrendű vádlott találkozójuk során azt is elmondta, hogy ellene több büntetőeljárás is folyamatban van, egy további ügyben pedig a bíróság jogerősen pénzbüntetésre ítélte, amelynek egy részét már be is fizette.