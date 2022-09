Katonai zarándoklatot és családi napot tartottak Gödöllőn

Nemzeti katonai zarándoklatot tartott családi nappal egybekötve a Magyar Honvédség Katolikus Tábori Püspöksége szombaton Gödöllőn. Berta Tibor dandártábornok, katolikus tábori püspök a gödöllői máriabesnyői városrészben álló Nagyboldogasszony-bazilika előtt elmondta, hogy 26. alkalommal rendezték meg az eseményt. Hozzátette, a Covid-járvány miatt néhány zarándoklat elmaradt, ezért céljuk, hogy a zarándokhelyeket most sikerüljön bejárni. Az első rendezvény a Zala megyei Búcsúszentlászlón zajlott, de voltak már Máriaremetén, illetve Makkosmárián is, most pedig Máriabesnyő következett – fűzte hozzá a tábori püspök.